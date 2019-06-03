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Вместо золочёного экипажа - бронированный автомобиль: Лондон протестует против приезда Трампа - СМИ
03 июня 2019, 03:09 • 23 • Политика
В Лондоне в знак протеста по случаю приезда Дональда Трампа готовы выйти на улицы 250 тысяч человек. В городе предпринимают усиленные меры по охране, и вместо золочёного экипажа лидер США будет перемещаться на бронированном автомобиле.
В столице Великобритании планируются массовые акции протеста по случаю приезда американского лидера Дональда Трампа. Его визит запланирован на 5 июня.
Ранее супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась присутствовать на званом обеде в честь президента США. Официальной причиной отказа является декретный отпуск и уход за новорождённым сыном Арчи, который родился у пары в мае. Но говорят, что Меган Маркл испытывает разногласия и неприязнь к Трампу, поэтому и не желает с ним встречаться. И она не одна такая в Лондоне.
В Лондоне в знак протеста готовы выйти на улицы 250 тысяч человек, сообщает "Экономика Сегодня". Из-за этих сообщений в программу визита Дональд Трампа вносятся изменения.
Не состоится его поездка по улице Мэлл до Букингемского дворца в золочёном открытом экипаже вместе с королевой Британии Елизаветой Второй.
Чтобы обезопасить лидера США от протестующих, принято решение перевозить Трампа по Лондону только на личном бронированном лимузине или в президентском вертолёте.
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