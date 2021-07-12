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Вместо заявления - интрига: Трамп определился с политическим будущим
12 июля 2021, 00:15 • 45 • Политика
Дональд Трамп определился со своим политическим будущим. Но вместо того чтобы поделиться планами на 2024 год, упомянул о главной трудности. Вместо официального заявления он создал интригу.
Телеканал Fox News поинтересовался у Дональда Трампа, намерен ли он баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Политик ответил, что решение им принято, однако официального заявления он не сделал.
"Да, я принял решение, это совершенно точно", - произнёс он.
Вместо заявления - интрига. Трамп объяснил, почему не может рассказать о том варианте, на котором он остановился. Всё дело в деньгах. Причина молчания - "сложности, которые могут возникнуть с финансированием кампании".
Напомним, в конце февраля Дональд Трамп выступал перед консервативными кругами в штате Флорида. Тогда он не исключил, что рассматривает вариант баллотироваться на пост президента. Тогда же он заявил: следующим президентом США в любом случае станет республиканец.
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