Вместо заявления - интрига: Трамп определился с политическим будущим

Дональд Трамп определился со своим политическим будущим. Но вместо того чтобы поделиться планами на 2024 год, упомянул о главной трудности. Вместо официального заявления он создал интригу.

Телеканал Fox News поинтересовался у Дональда Трампа, намерен ли он баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Политик ответил, что решение им принято, однако официального заявления он не сделал.

"Да, я принял решение, это совершенно точно", - произнёс он.

Вместо заявления - интрига. Трамп объяснил, почему не может рассказать о том варианте, на котором он остановился. Всё дело в деньгах. Причина молчания - "сложности, которые могут возникнуть с финансированием кампании".

Напомним, в конце февраля Дональд Трамп выступал перед консервативными кругами в штате Флорида. Тогда он не исключил, что рассматривает вариант баллотироваться на пост президента. Тогда же он заявил: следующим президентом США в любом случае станет республиканец.