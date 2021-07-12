Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
Главная / Политика

Вместо заявления - интрига: Трамп определился с политическим будущим

12 июля 2021, 00:15  •  45 • Политика
Дональд Трамп определился со своим политическим будущим. Но вместо того чтобы поделиться планами на 2024 год, упомянул о главной трудности. Вместо официального заявления он создал интригу.
Телеканал Fox News поинтересовался у Дональда Трампа, намерен ли он баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Политик ответил, что решение им принято, однако официального заявления он не сделал.
"Да, я принял решение, это совершенно точно", - произнёс он.
Вместо заявления - интрига. Трамп объяснил, почему не может рассказать о том варианте, на котором он остановился. Всё дело в деньгах. Причина молчания - "сложности, которые могут возникнуть с финансированием кампании".
Напомним, в конце февраля Дональд Трамп выступал перед консервативными кругами в штате Флорида. Тогда он не исключил, что рассматривает вариант баллотироваться на пост президента. Тогда же он заявил: следующим президентом США в любом случае станет республиканец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






45
Источник
Похожие новости
11 июля 2021, 15:05
Решение Греции по вакцинам России и Китая возмутило Францию
11 июля 2021, 18:45
Кучма признался в величайшем обмане. Гордон в восхищении: "Лучший президент!"
11 июля 2021, 20:35
Американские самолёты-разведчики развернули от границы России
11 июля 2021, 20:35
Кровавый военный конфликт: Политолог предупредил о провокациях НАТО в Крыму
11 июля 2021, 20:35
В Молдавии в день выборов призвали к воссоединению с Россией
11 июля 2021, 22:25
Литва не удосужилась мотивировать отказ в выдаче Тихановской
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июля 2021, 20:35
Американские самолёты-разведчики развернули от границы России
11 июля 2021, 20:35
Кровавый военный конфликт: Политолог предупредил о провокациях НАТО в Крыму
11 июля 2021, 20:35
В Молдавии в день выборов призвали к воссоединению с Россией
11 июля 2021, 21:25
Авиакомпания намерена взыскать убытки: что известно об инциденте с пассажирским самол...
11 июля 2021, 22:25
Машины облезли не из-за этого. "Аномальная жара" в Кувейте оказалась фейком
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 09:30
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
05 июля 2021, 10:35
"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.