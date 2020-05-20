Вместо заседания: Тимошенко отправилась на курорт в разгар коронавируса

Юлия Тимошенко. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Политик променяла работу на отдых в роскошном отеле

Для многих пандемия коронавируса – не повод отказывать себе в удовольствии провести какое-то время за пределами квартиры. Известный украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отправилась на отдых, отодвинув в сторону не только меры предосторожности в разгар эпидемии, но и заседание в Верховной раде.

Для того, чтобы немного расслабиться, она выбрала элитный СПА-курорт, который располагается на территории Львова. В дорогой отель политик приехала в сопровождении охранника и водителя, сообщили в эфире программы "Схемы: коррупция в деталях".

От внимательных глаз журналистов не укрылся и тот факт, что параллельно с Тимошенко в СПА-комплексе проводил время ее коллега по партии, юрист Сергей Власенко. Мужчина заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о совместно отдыхе с Юлией. Сама политик отказалась комментировать инцидент с заменой заседания на отдых, пишет "Свободная пресса".