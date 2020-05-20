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Вместо заседания: Тимошенко отправилась на курорт в разгар коронавируса
20 мая 2020, 22:55 • 72 • Политика
Политик променяла работу на отдых в роскошном отеле
Для многих пандемия коронавируса – не повод отказывать себе в удовольствии провести какое-то время за пределами квартиры. Известный украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отправилась на отдых, отодвинув в сторону не только меры предосторожности в разгар эпидемии, но и заседание в Верховной раде.
Для того, чтобы немного расслабиться, она выбрала элитный СПА-курорт, который располагается на территории Львова. В дорогой отель политик приехала в сопровождении охранника и водителя, сообщили в эфире программы "Схемы: коррупция в деталях".
От внимательных глаз журналистов не укрылся и тот факт, что параллельно с Тимошенко в СПА-комплексе проводил время ее коллега по партии, юрист Сергей Власенко. Мужчина заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о совместно отдыхе с Юлией. Сама политик отказалась комментировать инцидент с заменой заседания на отдых, пишет "Свободная пресса".
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