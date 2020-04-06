Вместо защиты – мусорный мешок на голове: Как работают британские медики с больными COVID-19

Об этом в беседе с BBC рассказали сотрудники системы здравоохранения Британии на условиях анонимности: руководство больниц просило их не делать никаких заявлений о сложившейся ситуации.

Одна из собеседниц телеканала, врач-реаниматолог из Мидлэндса, призналась, что больница, в которой она работает, с трудом справляется с потоком пациентов – палаты заполнены, свободных коек нет. При этом в больнице были отменены все "несрочные" операции, в том числе и в онкологическом отделении.

По словам врача, в клинике ощущается серьёзная нехватка медицинского персонала, дефицит и коек, и антибиотиков, и аппаратов ИВЛ.

Сотрудники больницы работают по 13 часов в сутки, ухаживая за больными, при этом средства защиты им приходится мастерить собственными руками, чтобы иметь возможность ухаживать за больными. Нередко для этого используются мешки для мусора, целлофановые фартуки и горнолыжные очки. При этом осматривать пациентов они должны с расстояния 20 сантиметров, тогда как норма социальной дистанции для граждан – два метра.

"Надо рассуждать здраво. Медсёстрам в палатах интенсивной терапии они [средства индивидуальной защиты] нужны уже сейчас. Сестры проводят такие процедуры, которые могут повсюду распылить этот вирус. Но им говорят носить обычные хирургические шапочки, в которых есть дырки и которые не предоставляют нужной защиты. Это неправильно. И именно поэтому мы вынуждены повязывать голову мусорными мешками и целлофановыми фартуками", - цитирует слова врача BBC.

Как отмечает издание, правительство признаёт, что такая проблема существует, однако усилия национальной команды по снабжению заметных результатов не принесли.