Вместо заболевшего Геннадия Кернеса в мэры второй украинской столицы баллотируется Михаил Добкин

Накануне Кернес подхватил коронавирус, и его отвезли в Берлин лечиться. А вместо него в мэры Харькова баллотируется его давний соратник Добкин. Их альянс сложился ещё в нулевых. А запомнился благодаря крылатой фразе, сказанной Кернесом Добкину, тогдашнему харьковскому городскому голове и будущему губернатору Слобожанщины – «У тебя лицо скучное, тебе никто денег не даст». Но деньги охотно давали и Добкину, и Кернесу, и особенно охотно – в Москве. Оба политика в Первопрестольной – желанные гости.

Дважды, в 2004 и 2014 годах, Добкин с Кернесом чуть было не увели свой регион из Украины. Собирали съезды региональных руководителей, недовольных Киевом, и внимательно прислушивались, что по этому поводу скажут в Москве. Кстати, напомним, что именно с Харькова, а не с Донецка и Луганска, началась «Русская весна» 2014 года. Но в Москве говорили «не время», а Допа и Гепа, как эту парочку называют украинцы, всегда были чуткими на ухо и донельзя покладистыми. Таким образом, даже после государственного переворота шестилетней давности, Кернес сохранил за собой кресло мэра, а Добкин хоть и остался формально не при делах, не переставал «светиться» на телеэкранах. При этом и тот, и другой, в Москве появлялись значительно чаще, чем в Киеве (хотя эти визиты и не афишировались). В общем, нет никаких сомнений, за кого при таком раскладе проголосуют харьковчане – уж точно не за представителей «слуг народа». Кстати, Добкин и Кернес с огромным отрывом лидируют во всех местных рейтингах доверия, опережая даже глав региона советского периода, не говоря уже о современниках.

Но для Зеленского участие в выборах Добкина – это не только сигнал о потере Харькова. Ситуация намного хуже. Именно Добкин выступал застрельщиком на съездах региональных руководителей, именно он готовил бунт окраин против Киева. Сегодня на Украине местные партии намного популярней всеукраинских, и на местных выборах это наверняка проявится. Вот тогда-то и выстрелит новая, скажем так, «партия регионов» во главе с Добкиным, который, в отсутствие рядом покладистого Кернеса, может отпустить тормоза. И тогда Зеленского ждёт финал в духе его сериала «Слуга народа» – когда Украина распадётся на два с лишним десятка независимых государств. С Добкина станется, попомните наши слова.