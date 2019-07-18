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Вместо выхода из ядерной сделки Тегеран будет варьировать уровень ее выполнения – МИД Ирана

18 июля 2019, 11:54  •  80 • Политика
Ирану не требуется выход из ядерной сделки, ему достаточно варьировать степень ее выполнения в зависимости от действий международных партнеров. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"У нас нет необходимости выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - сказал Зариф в беседе с корреспондентом ТАСС. По словам дипломата, СВПД включает механизм разрешения споров, запущенный некоторое время назад.
В зависимости от уровня выполнения его другой стороной Тегеран может сам либо понижать, либо повышать степень его выполнения, пояснил иранский дипломат. Зариф также отметил, что европейцам следует обеспечить Ирану возможность свободной торговли, чтобы сохранить ядерную сделку.
Тегеран ожидает, что ЕС будет выполнять свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими государствами, сказал дипломат. "Мы ведем бизнес с Россией и Китаем, но этого недостаточно. Европейцы входят в соглашение, как тройка стран Европы, так и весь Евросоюз, и они должны исполнять свои обещания".

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