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Вместо вакцины — вакуумные присоски: Китайцы показали, как стать "человеком-пауком"

31 января 2020, 22:09  •  61 • В мире
Несмотря на то что китайские учёные сейчас больше всего озабочены созданием вакцины от бушующего в стране коронавируса, у них находится время и на более безобидные исследования и разработки. Так, на днях они представили миру принципиально новые вакуумные присоски, позволяющие передвигаться по стенам, как "Человек-паук".
Как пишут СМИ, скоро человек сможет передвигаться по отвесным поверхностям не хуже героя знаменитого комикса: разработанные физиками Чжэцзянского университета центробежно-водяные присоски эффективно удерживаются на любой шероховатой вертикальной поверхности.
В Youtube появились ролики, показывающие испытания новой технологии: её проверили сначала на роботе-гексаподе и роботе-манипуляторе, а затем и на человеке.
Специалисты поясняют: в присосках герметично откачанная область балансируется кольцом, в котором быстро вращается вода. При вращении вода с помощью центробежной силы создаёт уплотнение, которое заполняет все неровности и не выпускает воздух.

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