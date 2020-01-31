Вместо вакцины — вакуумные присоски: Китайцы показали, как стать "человеком-пауком"

Как пишут СМИ, скоро человек сможет передвигаться по отвесным поверхностям не хуже героя знаменитого комикса: разработанные физиками Чжэцзянского университета центробежно-водяные присоски эффективно удерживаются на любой шероховатой вертикальной поверхности.

В Youtube появились ролики, показывающие испытания новой технологии: её проверили сначала на роботе-гексаподе и роботе-манипуляторе, а затем и на человеке.

Специалисты поясняют: в присосках герметично откачанная область балансируется кольцом, в котором быстро вращается вода. При вращении вода с помощью центробежной силы создаёт уплотнение, которое заполняет все неровности и не выпускает воздух.