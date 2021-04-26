Вместо угроз и санкций: В Германии отказались поддерживать "шумиху" против России

Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что Германии не следует присоединяться к "конфронтационной шумихе", устроенной Западом против России. По словам чиновника, Берлин хочет вести с Москвой диалог.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас высказался по поводу угроз и введения новых санкций против России со стороны Запада и США. По его словам, Германии не следует присоединяться к этой "конфронтационной шумихе", поскольку Берлин хочет вести с Москвой диалог, передаёт телеканал Das Erste.

Маас также подчеркнул, что Германия намерена поддерживать с Россией добрососедские отношения.

Действующие санкции против России, по мнению главы немецкого МИДа, будут действовать до тех пор, пока решения по Крыму и востоку Украины не будет найдено. Хаас считает, что Россия может разрешить этот вопрос.