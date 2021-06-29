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Вместо тысячи слов - Крошка Енот: Мария Захарова поддела госсекретаря США

29 июня 2021, 23:30  •  126 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддела госсекретаря США Энтони Блинкена, который предупредил русских об ответе на "нападения". Вместо тысячи слов - Крошка Енот.
Захарова прокомментировала слова Блинкена, который заявил, что США будут отвечать на любые "нападения" России. Под "нападениями" глава дипломатического ведомства подразумевает хакерские атаки лиц, которых американцы связывают с Россией, вмешательство в выборы, а также "агрессию в отношении Навального".
Официальный представитель МИД России в ответ сравнила американских политиков с персонажем детской сказки - Крошкой Енотом, который боялся своего отражения в пруду. Мама Енота посоветовала сыну не махать палкой на "Того, кто сидит в пруду", а улыбнуться ему. По словам Захаровой, многие дети и взрослые в России знают сказку американской писательницы Лилиан Муур, поскольку в 1974 году советские мультипликаторы сделали по её мотивам мультфильм.
А читали ли её вашингтонские идеологи выстраивания отношений? Благо, сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь, - пишет Захарова в Telegram.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Отметим, что американские политики неоднократно заявляли в этом году о том, что Россия "ответит за агрессивную политику". При этом в качестве примеров "агрессии" приводились случаи, в которых причастность России доказана не была.

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