Вместо цветов и свеч - пожертвования нуждающимся: Траур по мэру Гданьска превратили в благотворительную акцию

Организаторы церемонии прощания с недавно убитым мэром Гданьска Павлом Адамовичем попросили не приносить на его похороны и траурные мероприятия цветы и свечи. Деньги, которые могли бы быть потрачены на них, они предложили пустить на благотворительность в качестве пожертвований нуждающимся.

Отметим, что сегодняшний день в Польше - день траура. Траур продлится вплоть до 19 января, когда гроб с телом Адамовича будет предан земле.

В течение сегодняшнего дня гроб с телом убитого мэра был выставлен в Европейском центре солидарности Гданьска. В ближайшее время его планируется перенести в церковь для заупокойной службы.

Напомним, что нападение на Павла Адамовича произошло в начале этой недели на благотворительном концерте. Напавший на него человек нанёс политику несколько ударов ножом, в том числе поразил его в область сердца. Впоследствии Адамович скончался в больнице, не приходя в сознание.