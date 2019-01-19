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Вместо цветов и свеч - пожертвования нуждающимся: Траур по мэру Гданьска превратили в благотворительную акцию

19 января 2019, 00:09  •  19 • Политика
Организаторы церемонии прощания с недавно убитым мэром Гданьска Павлом Адамовичем попросили не приносить на его похороны и траурные мероприятия цветы и свечи. Деньги, которые могли бы быть потрачены на них, они предложили пустить на благотворительность в качестве пожертвований нуждающимся.
Отметим, что сегодняшний день в Польше - день траура. Траур продлится вплоть до 19 января, когда гроб с телом Адамовича будет предан земле.
В течение сегодняшнего дня гроб с телом убитого мэра был выставлен в Европейском центре солидарности Гданьска. В ближайшее время его планируется перенести в церковь для заупокойной службы.
Напомним, что нападение на Павла Адамовича произошло в начале этой недели на благотворительном концерте. Напавший на него человек нанёс политику несколько ударов ножом, в том числе поразил его в область сердца. Впоследствии Адамович скончался в больнице, не приходя в сознание.

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