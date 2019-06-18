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Вместо транзита - "своп": Топ-менеджер "Нафтогаза" начал торговаться с "Газпромом"

18 июня 2019, 20:09  •  65 • Политика
Топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко начал торговаться с российской компаний "Газпром". Вопреки прежним заявлениям на Украине не готовы отказаться от транзита газа через свои территории и предлагают альтернативу, так называемый своп.
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора подписать договор на "своп" голубого топлива. Суть предложения в том, что Незалежная возьмет на себя обязательства принимать российский газ на границе и его возврат на границе с Евросоюзом.
При этом, по мнению Витренко, благодаря этому "Газпрому" не придется брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, этим займется "Нафтогаз". Платой в договоре будет маржа, рассчитанная "Нафтогазом" по европейским правилам.
В качестве дополнительного условия Витренко назвал заключение "Газпромом" и "Укртрансгазом" "соглашения о соединении украинской и российской газотранспортных систем", пишет РИА Новости.

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