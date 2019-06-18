Вместо транзита - "своп": Топ-менеджер "Нафтогаза" начал торговаться с "Газпромом"

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора подписать договор на "своп" голубого топлива. Суть предложения в том, что Незалежная возьмет на себя обязательства принимать российский газ на границе и его возврат на границе с Евросоюзом.

При этом, по мнению Витренко, благодаря этому "Газпрому" не придется брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы, этим займется "Нафтогаз". Платой в договоре будет маржа, рассчитанная "Нафтогазом" по европейским правилам.

В качестве дополнительного условия Витренко назвал заключение "Газпромом" и "Укртрансгазом" "соглашения о соединении украинской и российской газотранспортных систем", пишет РИА Новости.