Вместо спасибо: В Европе возмутились "вакцинной дипломатией" России

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сделал странное заявление относительно русских вакцин от коронавируса. Вместо благодарности за то, что наша страна спасает мир от страшного заболевания, Боррель возмутился тем, что Россия наравне с Китаем использует "вакцинную дипломатию" для достижения неких целей.

Русские и китайцы создали вакцины от COVID-19 исключительно для того, чтобы, продвигая свою "вакцинную дипломатию" по всему миру, достигать своих тайных целей. Об этой "опасности" предупредил граждан ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в хорватском Дубровнике. Слова Борреля приводит Total Croatia News.

Брюсселю стоит принять этот факт во внимание, уточнил главный европейский дипломат. "Мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", - подчеркнул он.

Тем не менее он считает, что сотрудничать с Россией и КНР тоже нужно. Тем более что, по мнению Борреля, пока неясно, сможет ли мир справиться с пандемией коронавируса хотя бы к 2023 году: впереди, заявил он, "долгая борьба".

Размышляя на тему того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, Боррель заявил, что на данном этапе трудно прогнозировать, сможет ли человечество победить инфекцию до 2023 года. Также им сказано, что "впереди долгая борьба".