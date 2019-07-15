Вместо саперов? Пожилого мужчину заставили идти по минному полю

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) якобы силой заставили пожилого жителя Донецка пройтись по минному полю, сообщается на странице так называемой украинской Операции объединенных сил (ООС) в фейсбуке.

По данным ООС, инцидент имел место 13 июля. Украинские военные утверждают, что 70-летнего мужчину выпустили на минное поле «с целью выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ООС».

Бойцы ООС «благодаря пристальному наблюдению и опыту с легкостью смогли различить гражданское лицо от военного и подпустили к своим позициям без риска для его жизни и здоровья», указано в публикации.

На странице операции инцидент назвали «очередным доказательством», что ополченцы «не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения».

В ООС довольно часто обвиняют ополчение в военных преступлениях, но далеко не всегда эти обвинения находят подтверждение. Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов 10 июля назвал фейковым заявление штаба ООС, что военнослужащие ДНР обстреляли населенные пункты. Штаб подтверждал свое обвинение фотографиями с последствиями «обстрела», но они оказались ложными.

«Наспех сфабрикованный штабом ООС материал датирован 8 июня, в очередной раз представлен в качестве доказательства. Таким образом, преступная команда [руководителя ООС Александра] Сырского стремится оправдаться перед общественностью за применение 8 июля 152-мм артиллерии по населенным пунктам Красноармейское и Ленинское, где разрушено более 30 домов и повреждена школа», — говорится в заявлении пресс-службы народной милиции.

Там отметили, что для подготовки такого обвинения в сторону народной милиции ДНР Сырский использовал личность полковника Гуцуляка, а получить «доказательства» ему помогли его связи в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) украинской стороны.

Как заявили в самопровозглашенной республике, в пресс-службе ООС есть несколько ссылок на то, что СЦКК подтверждают эту ложную информацию.

«Хочу напомнить украинским карателям, что все факты обстрелов населенных пунктов документируются, а материалы передаются представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников», — подчеркнул Безсонов.

В прошлом месяце командование ООС разместило в фейсбуке запись, в которой обвиняло Вооруженные силы республик Донбасса в обстрелах мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры «с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске».

«19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближение этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил», — указано в сообщении.

Украинское командование заявило, что власти народных республик и «представители российских оккупационных войск» при помощи «собственных источников массовой пропаганды» якобы распространяют фейковые новости о подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов.

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В ООС довольно часто обвиняют в обстрелах территорий Донбасса российских военных, которые, по мнению украинской стороны, воюют на стороне ополчения. При этом российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что ее военного контингента там нет.

Впрочем, сами самопровозглашенные республики тоже довольно часто обвиняют украинскую сторону в совершении различных военных преступлений. В пресс-службе генпрокуратуры ДНР 15 июля сообщили, что ведомство возбудило уголовные дела по статье «теракт» в отношении пяти командиров украинских силовиков после артиллерийских и минометных обстрелов территории республики с 8 по 12 июля. Обстреляны были подконтрольные ДНР Ясиноватая, Горловка, Новоазовский и Тельмановский районы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.