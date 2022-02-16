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Вместо русских вторглись хакеры, положив ресурсы украинских ведомств и банков

16 февраля 2022, 17:25  •  274 • Украина

Вчера, 15 февраля, масштабной DDos-атаки подверглись сайты минимум девяти ведомств, веб-ресурсы пяти, в том числе Кабмина, а также банки и портал государственных услуг «Дия».

Как сообщается на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины в Facebook, масштабной DDoS-атаке подверглись сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины.

На сайте Минобороны отображалось сообщение: «Сайт находится на техническом обслуживании». Сейчас он доступен.

Официальный сайт ВСУ не загружался совсем. На данный момент он работает.

Сегодня, 16 февраля, по состоянию на 8 утра, всё ещё не загружается веб-ресурс Кабинета министров, Министерства информполитики, Минобразования и Министерства молодежи и спорта.

Кроме перечисленных ведомств не работали сайты ГСЧС, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, Минцифры. Однако сейчас они доступны.

Мощная кибератака также распространилась на «ПриватБанк» и «Ощадбанк». При этом специалисты заверили, что сбережения украинцев не пострадали, сбои наблюдались лишь в работе приложений. Сейчас приложения данных банков открываются.

В восемь вечера кибератака распространилась на портал госуслуг «Дия».

Ожидаемо, Центр информационной безопасности Украины обвинил Россию в организации масштабной DDoS-атаки, при этом каких-либо доказательств её причастности не привёл.

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — говорится в сообщении.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что первоначальный вектор запросов на «Дию» поступал из России и Китая.

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