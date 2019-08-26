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Вместо российских турбоустановок - японские: В Индии выставили условие по новой АЭС - СМИ

26 августа 2019, 15:09  •  174 • В мире
СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что корпорация по атомной энергии Индии поставила условие по новой АЭС с шестью блоками. Росатому предлагается заменить российское турбинное оборудование на японское.
В Индии потребовали заменить турбинное оборудование от "Силовых машин" на японское. Такое условие выставила корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL).
Сейчас российская сторона строит атомную электростанцию "Куданкулам". Однако индийская сторона оказалась недовольна качеством российских турбоустановок и генераторов для турбинного оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам переговоров.
Теперь Ростатому предложили поменять российское оборудование на японское. Уточняется, что речь идет как раз о новой АЭС, строительство которой должно быть завершено к 2034 году.
Любопытно, что даже площадки под нее, как сообщается, пока не выбрано. Однако в Индии уже ставят условие по оборудованию.

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