Вместо "Росатома": строительство АЭС в Чехии могут отдать США

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Высылка дипломатов рикошетом ударила по сотрудничеству с компанией

"Шпионский скандал", который разгорелся между Россией и Чехией в минувшие выходные, сказался на деловых отношениях между странами. Уже через несколько дней российскую компанию "Росатом", которая участвовала в тендере на достройку АЭС с 2018 года, из конкурса исключат. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Также "Росатому" нельзя будет претендовать на участие в тендере в качестве субподрядчика, передает Novinky. Как заявил министр, ни одному из кандидатов не дадут протащить в проект российскую компанию.

Пока основным предполагаемым достройщиком АЭС считают американо-канадская фирму, сообщает "Пятый канал". Президент Чехии Милош Земан опасается, что исключение "Росатома" из участия в тендере негативно скажется на стоимости работ. Российская компания была готова оказать помощь в строительстве объектов по более низкой цене, чем предлагали конкуренты.

После разразившегося 17 апреля дипломатического скандала, Гавличек предупреждал, что российскую сторону могут исключить из участия в тендере. В минувшую субботу Прага выслала 18 российских дипломатов, посчитав их шпионами российских спецслужб. Также Чехия заявила, что Россия приложила руку и к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году – якобы его организовали Руслан Боширов и Александр Петров. До этого чешские власти полагали, что инцидент произошел по неосторожности сотрудников склада.

В свою очередь, Россия выслала 20 чешких дипломатов в качестве ответной меры. В понедельник, 19 апреля, они покинули посольство в Москве.