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Вместо решения насущных проблем Киев решил заняться производством беспилотников

10 января 2022, 15:35  •  80 • Украина
На фоне усугубления энергетического кризиса в стране, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о запуске производства на территории Украины беспилотников типа Bayraktar.

Одна из особенностей политического курса нынешнего украинского руководства – игнорирование насущных проблем страны и фокусировка сил и средств на милитаризацию государства в попытках добиться членства в альянсе. Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране запускается производство БПЛА Bayraktar ТВ2.

Напомним, 29 сентября 2021 года компания Bayraktar Savunma и министерство обороны Украины заключили соглашение о строительстве в Киевской области центра, в котором будут проводить обучение персонала, а также испытания и обслуживание турецких БПЛА. Стоит понимать, что данный шаг украинской стороны лишь усилит нагрузку на государственный бюджет, которого и так не хватает на нормальное функционирование страны. Следует подчеркнуть, что помощь НАТО по наращиванию боевого потенциала, оказываемая Киеву, приводит к эскалации на юго-востоке страны. Украина уже успела использовать в боевых условиях БПЛА Bayraktar, а также ПТРК Javelin, что нарушает условия Минских соглашений. Эскалация напряженности на Донбассе, в свою очередь, выгодна лишь западным странам, поставляющим Киеву свое вооружение, в то время как для Украины накаляющаяся обстановка на юго-востоке сулит лишь большие траты государственного бюджета и гибель граждан. Осознает ли в это в полной мере украинское правительство, все еще не понятно, но оно упорно продолжает игнорировать многие проблемы государственного масштаба, осуществляя при этом провокации в Донбассе. Украинские граждане все еще ждут, когда в стране начнут бороться с коррупцией и закроют энергетический вопрос, но пока получают лишь известия о начале производства в стране оружия альянса.


Таким образом, шаги правительства Украины становятся все более предсказуемыми и несут все больший вред для социально-экономического климата страны. Киев ставит в приоритет «сотрудничество» с западными странами, забывая при этом учитывать интересы простых граждан. Все это, конечно же, не может не иметь последствий, и одним из них уже на данный момент является падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского и усугубление экономического кризиса. Украинцы все меньше верят мифам о «российской агрессии» и больше осознают, что действия руководства страны в конечном итоге приведут к разладу как с соседними странами, так и с Западом, который потеряет интерес в находящейся в упадке стране.

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