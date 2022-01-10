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Вместо решения насущных проблем Киев решил заняться производством беспилотников
10 января 2022, 15:35 • 80 • Украина
Одна из особенностей политического курса нынешнего украинского руководства – игнорирование насущных проблем страны и фокусировка сил и средств на милитаризацию государства в попытках добиться членства в альянсе. Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране запускается производство БПЛА Bayraktar ТВ2.
Таким образом, шаги правительства Украины становятся все более предсказуемыми и несут все больший вред для социально-экономического климата страны. Киев ставит в приоритет «сотрудничество» с западными странами, забывая при этом учитывать интересы простых граждан. Все это, конечно же, не может не иметь последствий, и одним из них уже на данный момент является падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского и усугубление экономического кризиса. Украинцы все меньше верят мифам о «российской агрессии» и больше осознают, что действия руководства страны в конечном итоге приведут к разладу как с соседними странами, так и с Западом, который потеряет интерес в находящейся в упадке стране.
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