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Вместо "сильного удара по России": Депутат раскрыл грандиозный промах Киева

08 марта 2021, 14:35  •  168 • Политика
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко про "сильный удар по России". Судя по словам депутата, Киев, закрыв оппозиционные телеканалы, совершил грандиозный промах, ударив не по России, а по воспеваемой США демократии.
Ранее, напомним, советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о том, что закрытие в Незалежной оппозиционных телеканалов якобы является "очень сильным ударом и потрясением для России".
Однако за этой блокировкой в самой России усмотрели грандиозный промах Киева, полагая, что в данном конкретном случае украинские власти нанесли удар не по нашей стране, а по воспеваемой США демократии.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что закрытие оппозиционных каналов и сейчас "вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных". Украинцы же, по сути, недовольны тем, что их лишили возможности отслеживать альтернативную точку зрения на многие вопросы.
"Сложно сказать, что это удар по России, - высказался парламентарий. - Это удар по демократии".
Чепа также отметил, что закрытие оппозиционных каналов совпало по времени с обострением ситуации в Донбассе. Он также заметил в интервью RT, что "попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения Минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе".
"Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность", - полагает депутат.

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