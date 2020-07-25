Вместо "шатания" Хабаровска - двухнедельный карантин: Из Израиля тут же призыв к народу

Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале разместила скриншот записи соратницы Навального Евы Кантор, находящейся в Израиле, которая призывает народ "освободить" активистов "Открытой России", которые должны отбыть двухнедельный карантин в гостинице.

"Птенцов Михалборисыча, приехавших пошатать Хабаровск, посадили на двухнедельный карантин, - отметила Витязева, - Навальнистка Ева из Нетании требует немедленно освободить заложников и уже поднимает восстание".

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что на предстоящих в выходные митингах возможны провокации. Его слова подтвердил фотографиями политолог Армен Гаспарян.

Он опубликовал снимки, на которых видно, что в Хабаровск прибыли представители организации "Открытая Россия", основателем которой является беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский. В частности, речь идёт об Андрее Пивоварове и Татьяне Усмановой.

При этом, по словам Гаспаряна, исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров сбежал от полиции, проигнорировав требование проследовать в обсерватор для изоляции, и явился на митинг в Хабаровске.

"В "святых 90-х" он бы сразу лежал в автобусе ОМОНа, испытывая сильное огорчение", - отметил Гаспарян.