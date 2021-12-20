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Вместо "саммита за демократию" вышел бардак: Захарова о реакции СМИ на новый провал Байдена
20 декабря 2021, 21:25 • 35 • Политика
Американские СМИ высмеяли саммит президента США Байдена за демократию. Захарова процитировала самые сочные комментарии. "Вышел бардак, столь же ошибочный со стратегической точки зрения, сколь и сомнительный с моральной", - приводит она цитату эксперта из The National Interest.
В США состоялся "саммит за демократию", организованный администрацией американского президента Джо Байдена. Однако американская пресса жёстко высмеяла мероприятие, отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В подтверждение своих слов она привела выдержки из трёх крупных американских изданий: The National Interest, The Hill и Time. Обозреватели этих изданий соревнуются в остротах в адрес саммита.
Так, авторитетный американский специалист в области международной политики Марк Эпископос из The National Interest озаглавил свою колонку по итогам мероприятия: "Саммит Байдена за демократию предал американские интересы". В материале журналист обвиняет президента США в провале саммита.
- цитирует Захарова американского эксперта.
От него не отстаёт и эксперт издания The Hill Лаура Торнтон из Германского фонда Маршалла. Она указала, что отбор участников на "саммит за демократию" происходил на удивление антидемократично.
- вопрошает Лаура Торнтон.
Аналогичные вопросы поднял журналист Time Д.Р. Чоудхури. Он указал, что даже американская Freedom House каждую третью страну - участницу "саммита за демократию" оценивает как "частично свободную".
- ехидно комментирует Мария Захарова.
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