Вместо "саммита за демократию" вышел бардак: Захарова о реакции СМИ на новый провал Байдена

Американские СМИ высмеяли саммит президента США Байдена за демократию. Захарова процитировала самые сочные комментарии. "Вышел бардак, столь же ошибочный со стратегической точки зрения, сколь и сомнительный с моральной", - приводит она цитату эксперта из The National Interest.

В США состоялся "саммит за демократию", организованный администрацией американского президента Джо Байдена. Однако американская пресса жёстко высмеяла мероприятие, отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В подтверждение своих слов она привела выдержки из трёх крупных американских изданий: The National Interest, The Hill и Time. Обозреватели этих изданий соревнуются в остротах в адрес саммита.

Так, авторитетный американский специалист в области международной политики Марк Эпископос из The National Interest озаглавил свою колонку по итогам мероприятия: "Саммит Байдена за демократию предал американские интересы". В материале журналист обвиняет президента США в провале саммита.

Вышел бардак, столь же ошибочный со стратегической точки зрения, сколь и сомнительный с моральной,

- цитирует Захарова американского эксперта.

От него не отстаёт и эксперт издания The Hill Лаура Торнтон из Германского фонда Маршалла. Она указала, что отбор участников на "саммит за демократию" происходил на удивление антидемократично.

Почему ДР Конго, к которому у американских правозащитников немало вопросов, пригласили, а Боливию - нет?

- вопрошает Лаура Торнтон.

Аналогичные вопросы поднял журналист Time Д.Р. Чоудхури. Он указал, что даже американская Freedom House каждую третью страну - участницу "саммита за демократию" оценивает как "частично свободную".

Не знают уважаемые эксперты, что #ЭтоДругое,

- ехидно комментирует Мария Захарова.