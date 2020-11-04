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Вместо "плавильного котла" получился дурнопахнущий чайник: Ветеран "Альфы" о терактах в Европе

04 ноября 2020, 06:50  •  59 • Политика
Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал теракты в Европе. Он указал на то, что вместо "плавильного котла" у европейских политиков получился дурнопахнущий чайник.
Европейцы провалили задачу по обеспечению безопасности в своих странах. Об этом РИА ФАН заявил почётный президент международной организации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Комментируя теракты во Франции и Австрии, европейские спецслужбы упустили момент, когда в ЕС хлынула толпа мигрантов без документов. И теперь им сложно отследить или поставить на контроль подозрительного человека, который свободно перемещается по всей Европе.
Заявления же чиновников говорит об их полной беспомощности. В МВД Франции уже признались в том, что у них нет возможностей для высылки всех боевиков.
Главной причиной всплеска насилия является безответственность руководства стран Европы, которое только поощряло процесс миграции, рассчитывая создать "плавильный котел" региона.
"Вместо котла получился маленький дымящийся, неприятно пахнущий чайник... Эти люди никогда не будут ни гражданами Франции, ни Германии. Они останутся в том менталитете, в котором рождены и воспитаны", - уверен он.
Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал попытки найти в последних терактах на Западе "русский след". Он пояснил, что терроризм не имеет национальности, а Европа и Россия должны вместе бороться этим злом.
"Терроризм не имеет ни гражданства, ни национальности. Это вызов всему человечеству. Мы предлагали и предлагаем нашим западным партнёрам бороться сообща с этим злом, невзирая на политическую конъюнктуру", - поведал парламентарий в интервью телеканалу "360".

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