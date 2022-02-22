Вместо Путина наказали двух евреев и украинца: "Как издеваются!" - президент России

Путин рассказал, как Запад пытается достать его через санкции против его друзей. "И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются!" - отметил он.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Запад не может надавить на него санкциями, поэтому пытается "уконтрапупить" его друзей, однако и тут просчитался. В Сети вспомнили слова главы государства, сказанные ещё 8 лет назад.

На полях дискуссионного клуба "Валдай" президент России указал, что все санкции Запада сводятся к тому, чтобы выбрать кого-то из его личного окружения и наказать непонятно за что. Но даже в этом "западные партнёры" умудряются проколоться.

Выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются!

- прямым текстом заявил Путин.

Речь идёт о санкциях за воссоединение Крыма с Россией в отношении Ротенбергов и Тимченко. Президент указал, что на месте своих знакомых подал бы в суд за неправомерные санкции. Так как они не имеют никакого отношения к событиям ни на Украине, ни в Крыму.

Ну да, это мои друзья, и я горжусь, что у меня есть такие друзья. Они абсолютно патриотичные люди,

- подчеркнул глава государства.