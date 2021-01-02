Вместо протестов - новогодний городок: Митинги в поддержку Фургала в Хабаровске выдохлись?

В Хабаровске прекратились субботние несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, сообщает администрация города.

Там подчеркнули, что в эту субботу никто из активистов не явился на площадь Ленина в краевом центре, "зафиксированы" лишь посетители новогоднего городка с детьми.

В администрации рассказали, что за время проведения акций с момента ареста Фургала полицейскими было пресечено более 500 административных нарушений. Нарушителям выписали более 300 штрафов на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по обвинению в организации убийств. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей.

Как ранее писал Царьград, причастность Фургала к убийствам была установлена следователями ещё в 2004 году. Однако уголовное дело было закрыто.