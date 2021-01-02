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Вместо протестов - новогодний городок: Митинги в поддержку Фургала в Хабаровске выдохлись?
02 января 2021, 15:30 • 101 • Политика
В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Как заявили в администрации города, на площадь Ленина в эту субботу из активистов никто не пришёл, однако при этом жители активно посещают возведённый там новогодний городок.
В Хабаровске прекратились субботние несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств, сообщает администрация города.
Там подчеркнули, что в эту субботу никто из активистов не явился на площадь Ленина в краевом центре, "зафиксированы" лишь посетители новогоднего городка с детьми.
В администрации рассказали, что за время проведения акций с момента ареста Фургала полицейскими было пресечено более 500 административных нарушений. Нарушителям выписали более 300 штрафов на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по обвинению в организации убийств. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей.
Как ранее писал Царьград, причастность Фургала к убийствам была установлена следователями ещё в 2004 году. Однако уголовное дело было закрыто.
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