После удара Военно-космических сил России по полигону Яворовский может произойти кардинальное изменение состава пребывающих на Украину иностранных наемников.

Точный удар русских войск по Яворовскому полигону уничтожил около 180 наёмников, прибывших на Украину, чтобы помещать спецоперации. И этот успех ВС России может отразиться на характере наёмников, прибывающих на помощь режиму Зеленского: вместо профессионалов, поедут отморозки, пишет издание Readovka.

Яворовский полигон считался главным центром пребывания зарубежных наёмников на Украину. И к тому же безопасным, ведь он расположен рядом с польской границей. Однако иллюзия безопасности была уничтожена вместе со 180 вооружёнными иностранцами.

Типичный профессиональный наёмник современности не готов к серьёзным боестолкновениям. Он предпочитает заниматься охраной объектов или зачисткой уже захваченных пунктов. Бой с использованием ракетных ударов – последнее, с чем хотел бы столкнуться этот человек.

Теперь же, после крупного урона, которые понесли наёмники, многие из них расторгнут контракты, осознав, что "в этот раз придётся меряться силами не с арабским ополчением или бандами африканских боевиков, а с современной армией, умеющей поражать противника высокотехнологичным оружием".

Но на смену опытным бойцам вполне могут прийти "отмороженные личности". Впрочем, такие, как правило, живут не слишком долго.