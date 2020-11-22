Вместо президента - заглушка: Эрдоган опоздал на начало саммита G20

В Саудовской Аравии в субботу, 21 ноября, открылся саммит G20. Впрочем, как указывают журналисты, несмотря на онлайн-формат, нашлись и опоздавшие.

Точнее, один. Турецкий лидер не появился, как ожидалось в начале сессии. По информации Telegram-канала "Вы слушали маяк", Реджеп Эрдоган опоздал на мероприятие. Вместо политика на экране - заглушка.

Тем временем другие наблюдатели отмечают, что окошки трансляции с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином находятся рядом.

Как стало известно буквально накануне, американский лидер, несмотря на перипетии с минувшими выборами, всё же решил принять участие в двухдневном саммите. По информации СМИ, Трамп планирует участвовать в саммите 21 и 22 ноября.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин примет участие в саммите G20, однако не планирует двусторонних встреч, в том числе со своим американским коллегой. По словам Пескова, на саммите российский лидер планирует обсудить борьбу с пандемией коронавируса и минимизацию последствий распространения инфекции в мире. Выступление Путина запланировано на 21 ноября после 16:00 мск.