24 августа Украина отметит 28-ю годовщину Независимости.

В нашем парадном живет сотрудник СБУ. Его теща была очень недовольна десять лет назад браком своей дочери и жаловалась на пристрастие зятя к алкоголю, а также его и маленькую, в 2 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей) зарплату. Но это было до Майдана. За прошедшие пять лет СБУ-шник сильно поседел, выглядит мрачным, здоровается в парадном через раз и все также бегает с рюкзачком на правом плече. Этот сосед никогда ни с кем не разговаривает и вот уже пять лет как с алкоголем "завязал". Тещу его видела недавно, и та призналась, что зять работает с утра до ночи и теперь пожилая женщина им очень даже довольна, однако про зарплату не обмолвилась.

Работы у украинских силовиков, и правда, много: накануне празднования дня Незалежности, СБУ предотвратила несколько терактов, о чем сообщили в прессе. Да и организация охраны праздника обещает быть беспрецедентной, потому как тему российской агрессии тут никто отменять не намерен.

И все-таки далеко не все украинцы смотрят на жизнь пессимистичноФото: REUTERS

В Киеве на народные гуляния - с концертами и забегом в вышиванках. Но военного парада, по решению Зеленского, на этот раз не будет. А сэкономленные на параде 300 миллионов гривен пойдут на премии военным.

Возвращаясь домой, буквально за день до выходных, обнаружила огромную мусорную кучу на заднем дворе неподалеку от импровизированной парковки авто. В этой куче не без интереса копались люди, перебирая старые вещи. Кто-то искал одежду (женщины в основном), два мужика разбирали остатки системного блока от старого компьютера. Посуда, кассеты для видеомагнитофона, рваные черно-белые фотографии, одеяла и пледы, мешки с остатками обоев, разломанная мебель, китайские будильники, матрасы, отдающие устойчивым запахом мочи, все это лежало грудой и создавалось впечатление, что кто-то вывернул содержимое квартиры умерших стариков из местной панельной, еще советской многоэтажки.

24 августа Украина отметит 28-ю годовщину НезависимостиФото: REUTERS

На ум ничего не пришло кроме печальной ассоциации: вот так же безжалостно выпотрошили и выжали Украину, с ее людьми, их жизнями, многих из которых - особенно- пожилых - по пути в Европу безжалостно отправили на помойку, заодно, превратив в мусорную свалку и саму огромную и когда-то цветущую, великолепную, хлебосольную страну. И теперь здесь люди живут в кредит, уголь покупают в Колумбии, ненавидят все русское, а на работу ездят в соседнюю Польшу — собирать яблоки.

По случаю праздника государство дает три выходных, которые станут завершающим аккордом уходящего летаФото: REUTERS

И все-таки далеко не все украинцы смотрят на жизнь пессимистично, а потому и праздновать 28–й год Независимости будут широко: государство дает три выходных (!), которые станут завершающим аккордом уходящего лета.

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