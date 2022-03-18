Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне

Русские военные во время прочёсывания территории ночного клуба в Херсоне рассекретили прикрытие нацистов. Вместо памперсов у "сердобольных" граждан оказались автоматы и дубинки.

Татуированные молодые люди, которые скрывались в одном из помещений, представились волонтёрами, которые помогают Красному Кресту. При этом никаких документов, подтверждающих их слова, не оказалось. При этом "волонтёры" попытались в качестве доказательства привести "кучу памперсов" для местных малышей, но и её не оказалось.

Зато нашлись гранаты, автомат, бейсбольная бита, шлемы и украинские флажки. Рассекреченные "волонтёры" попытались оправдаться тем, что всё это просто "нашли".

Проводится проверка.