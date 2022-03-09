Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России

Вместо обрезанных крыльев у России, на которые рассчитывал Запад, вводя всё новые санкции – вырастут десятки новых. Подлость западных стран во главе с США сыграла в пользу нашей страны.

По данным Министерства промышленности и торговли России, создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется ускорить, а необходимый для неё отечественный двигатель могут сертифицировать уже через 12-14 месяцев.

Кроме того, в министерстве также уточнили, что в ближайшие годы планируется также расширить производство самих самолётов. В планах – порядка 40 самолётов в год.

На данный момент SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. Сейчас главной целью для отечественного авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов.

Поэтому вместо обрезанных крыльев, которых хотел добиться коллективный Запад вместе с партнёрами, Россия не только сохранит их, но и отрастит десятки новых.