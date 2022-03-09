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Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России

09 марта 2022, 07:45  •  323 • Политика
Вместо обрезанных крыльев у России, на которые рассчитывал Запад, вводя всё новые санкции – вырастут десятки новых. Подлость западных стран во главе с США сыграла в пользу нашей страны.
По данным Министерства промышленности и торговли России, создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется ускорить, а необходимый для неё отечественный двигатель могут сертифицировать уже через 12-14 месяцев.
Кроме того, в министерстве также уточнили, что в ближайшие годы планируется также расширить производство самих самолётов. В планах – порядка 40 самолётов в год.
На данный момент SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. Сейчас главной целью для отечественного авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов.
Поэтому вместо обрезанных крыльев, которых хотел добиться коллективный Запад вместе с партнёрами, Россия не только сохранит их, но и отрастит десятки новых.

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