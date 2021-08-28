Вместо лозунгов из Белого дома: МИД России выразил соболезнования семьям жертв теракта в Кабуле

Вместо лозунгов из Белого дома афганцы получили слова сочувствия из Москвы. МИД России выразил соболезнования семьям жертв теракта в Кабуле, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Решительно осуждаем теракты вблизи аэропорта Кабула, в результате которых погибли более 100 человек. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим,

- говорится в сообщении министерства.

Захарова также отметила, что главной целью террористов было осложнить и без того непростую ситуацию в Афганистане на фоне эвакуации иностранных войск. Она выразила надежду на восстановление мира и безопасности в этой стране.

Напомним, что накануне в Кабуле произошла серия взрывов, жертвами которых стало более 100 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* "Исламское государство", ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.