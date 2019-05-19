|
Вместо левой партии – ностальгический маскарад
19 мая 2019, 18:39 • 84 • Политика
Сегодня, 19 мая, в день рождения советской пионерской организации, Коммунистическая партия провела очередной приём в пионеры на Красной площади. Коммунисты с гордостью заявляют, что «у них» несколько сотен тысяч пионеров по всей стране
Автор:
Полонский Андрей
В нынешнем году приём в пионеры был особенно массовым. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин поведал, что в пионеры примут не только москвичей и детишек из Московской области, но и «ребят из 15 регионов страны».
На самом деле весь этот театр – прямая цитата из прошлого, знак какого-то безумного постмодернизма.
– Юные пионеры, к борьбе за дело трудового народа будьте готовы! – восклицает партийный функционер.
– Всегда готовы! – отвечают детишки.
Звучат слова пионерской клятвы, проносится знамя. Потом поют пионерские песни.
И всё бы ничего, если бы это не происходило совсем в другой стране, в другую эпоху, с её реальными и сложными проблемами.
Вроде бы ролевая игра, ничего больше, выглядит вполне безобидно. Но присмотримся внимательней к сегодняшнему поздравлению детям, вступающим в пионеры, от лидера партии Геннадия Зюганова. Он, в частности, пишет:
Казалось бы, вполне невинный текст, очередной пассаж наивной коммунистической пропаганды, не слишком убедительной как 80 лет тому назад, так и сейчас.
И дело даже не в том, что господин Зюганов, обращаясь к русским детям в XXI веке, цитирует мало кому известного английского проповедника 80-летней давности и ещё раз напоминает о парадоксе советской идеологической машины, всегда ловившей каждое слово одобрения с Запада.
Фото: www.kprf.ru
И не в том, что указывается провокационная дата – 1937 год, которая должна будировать большую общественную дискуссию, вроде бы почти уже лишнюю для России и тем более для детей, которых позвали поиграть в «пионеров».
И не в том, насколько мнение мистера Джонсона тогда, в 30-е годы прошлого века, было далеко от истинного положения вещей. Историческая правда в партийной пропаганде никого и никогда не интересовала.
Дело в том, как увлеченно серьёзные взрослые дяди, лидеры второй по значению в стране политической партии, депутаты и функционеры, играют и заигрываются в ролевую игру.
Бутафорский цех вместо реальной политики
Пионерскими галстуками и комсомольскими значками ролевые игры КПРФ не ограничиваются. Реставрация Советского Союза в рамках партийных организаций и близких к ним общественных объединений идёт полным ходом. Иногда это выглядит смешно, иногда – зловеще, а иногда просто профанирует историческую память.
Достаточно присмотреться хотя бы «к орденам и медалям», которые КПРФ раздаёт своим верным адептам.
Скажем, есть у коммунистов такая медаль: «140 лет со дня рождения В. И. Ленина». И ещё одна – «130 лет со дня рождения И. В. Сталина». Ими награждаются «особо отличившиеся коммунисты, в том числе граждане зарубежных государств». Всё бы ничего, да только эти две медали до боли напоминают советский орден Ленина. С двадцати метров и не отличишь.
Другая коммунистическая медаль – «90 лет Советских Вооружённых Сил» – до боли похожа на орден Красного Знамени. Ни простой факт, что советские вооружённые силы просуществовали меньше 90 лет, ни уважение к памяти кавалеров ордена Красного Знамени, заслуживших его благодаря подвигам в годы Великой Отечественной войны, коммунистов не тревожит. А о чём тут тревожиться? Ведь это игра, маскарад, и не больше того.
Фото: www.kprf.ru
Игра вместо работы
Иногда возникает ощущение, что лидеры КПРФ живут в придуманной стране и в придуманном мире. С другой стороны, их ролевые игры в современном обществе выглядят не больше чем бизнесом. Обычным бизнесом на ностальгии. Печально только, что он замешан на крови, преступлениях и реальных страданиях русского народа в ХХ столетии. Но этого людям из КПРФ уже никак не объяснить. Увы.
Однако у подобной бутафории существует и другой, ещё более серьезный аспект. Речь ведь идёт о второй по значению политической партии в стране, среди задач которой должно стоять продвижение активной социальной политики, работа в интересах самых незащищенных групп наших соотечественников.
Однако лидеры КПРФ остаются в плену советских идей и символов, живут почти исключительно опытом и теоретическим наследием прошлого столетия и устраивают обычный постмодернистский маскарад. В результате место большой левой политической силы остаётся вакантным, и его в любой момент могут занять деструктивные и маргинальные группы, у которых найдутся более серьёзные занятия, чем пионерские марши, комсомольские отряды и общественные награды.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2019, 01:54
|
14 мая 2019, 08:24
|
14 мая 2019, 05:09
|
16 мая 2019, 02:54
|
14 мая 2019, 05:09
|
17 мая 2019, 01:39
|
13 мая 2019, 19:09