Вместо левой партии – ностальгический маскарад

Автор:

Полонский Андрей

В нынешнем году приём в пионеры был особенно массовым. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин поведал, что в пионеры примут не только москвичей и детишек из Московской области, но и «ребят из 15 регионов страны».

На самом деле весь этот театр – прямая цитата из прошлого, знак какого-то безумного постмодернизма.

– Юные пионеры, к борьбе за дело трудового народа будьте готовы! – восклицает партийный функционер.

– Всегда готовы! – отвечают детишки.

Звучат слова пионерской клятвы, проносится знамя. Потом поют пионерские песни.

И всё бы ничего, если бы это не происходило совсем в другой стране, в другую эпоху, с её реальными и сложными проблемами.

Вроде бы ролевая игра, ничего больше, выглядит вполне безобидно. Но присмотримся внимательней к сегодняшнему поздравлению детям, вступающим в пионеры, от лидера партии Геннадия Зюганова. Он, в частности, пишет:

В далёком уже 1937 году, в год двадцатилетия Великой Октябрьской революции, настоятель Кентерберийского собора – главного собора англиканской церкви – Хьюлетт Джонсон приехал в Советский Союз. Он объездил всю страну, побывал в пяти из одиннадцати союзных республик, чтобы своими глазами увидеть, как живут советские люди, что есть правда и что есть ложь в том, что пишут про нашу страну на Западе. Инженер по образованию, он умел анализировать информацию и видеть истинное положение дел. Когда он вернулся в Англию, журналисты спросили его, есть ли в Советском Союзе привилегированный класс. «Есть, – ответил настоятель. – Это – дети». Потому что он увидел своими глазами, что дала своим юным гражданам советская власть.

Казалось бы, вполне невинный текст, очередной пассаж наивной коммунистической пропаганды, не слишком убедительной как 80 лет тому назад, так и сейчас.

И дело даже не в том, что господин Зюганов, обращаясь к русским детям в XXI веке, цитирует мало кому известного английского проповедника 80-летней давности и ещё раз напоминает о парадоксе советской идеологической машины, всегда ловившей каждое слово одобрения с Запада.

Фото: www.kprf.ru

И не в том, что указывается провокационная дата – 1937 год, которая должна будировать большую общественную дискуссию, вроде бы почти уже лишнюю для России и тем более для детей, которых позвали поиграть в «пионеров».

И не в том, насколько мнение мистера Джонсона тогда, в 30-е годы прошлого века, было далеко от истинного положения вещей. Историческая правда в партийной пропаганде никого и никогда не интересовала.

Дело в том, как увлеченно серьёзные взрослые дяди, лидеры второй по значению в стране политической партии, депутаты и функционеры, играют и заигрываются в ролевую игру.

Бутафорский цех вместо реальной политики

Пионерскими галстуками и комсомольскими значками ролевые игры КПРФ не ограничиваются. Реставрация Советского Союза в рамках партийных организаций и близких к ним общественных объединений идёт полным ходом. Иногда это выглядит смешно, иногда – зловеще, а иногда просто профанирует историческую память.

Достаточно присмотреться хотя бы «к орденам и медалям», которые КПРФ раздаёт своим верным адептам.

Скажем, есть у коммунистов такая медаль: «140 лет со дня рождения В. И. Ленина». И ещё одна – «130 лет со дня рождения И. В. Сталина». Ими награждаются «особо отличившиеся коммунисты, в том числе граждане зарубежных государств». Всё бы ничего, да только эти две медали до боли напоминают советский орден Ленина. С двадцати метров и не отличишь.

Другая коммунистическая медаль – «90 лет Советских Вооружённых Сил» – до боли похожа на орден Красного Знамени. Ни простой факт, что советские вооружённые силы просуществовали меньше 90 лет, ни уважение к памяти кавалеров ордена Красного Знамени, заслуживших его благодаря подвигам в годы Великой Отечественной войны, коммунистов не тревожит. А о чём тут тревожиться? Ведь это игра, маскарад, и не больше того.

Фото: www.kprf.ru

Игра вместо работы

Иногда возникает ощущение, что лидеры КПРФ живут в придуманной стране и в придуманном мире. С другой стороны, их ролевые игры в современном обществе выглядят не больше чем бизнесом. Обычным бизнесом на ностальгии. Печально только, что он замешан на крови, преступлениях и реальных страданиях русского народа в ХХ столетии. Но этого людям из КПРФ уже никак не объяснить. Увы.

Однако у подобной бутафории существует и другой, ещё более серьезный аспект. Речь ведь идёт о второй по значению политической партии в стране, среди задач которой должно стоять продвижение активной социальной политики, работа в интересах самых незащищенных групп наших соотечественников.

Однако лидеры КПРФ остаются в плену советских идей и символов, живут почти исключительно опытом и теоретическим наследием прошлого столетия и устраивают обычный постмодернистский маскарад. В результате место большой левой политической силы остаётся вакантным, и его в любой момент могут занять деструктивные и маргинальные группы, у которых найдутся более серьёзные занятия, чем пионерские марши, комсомольские отряды и общественные награды.