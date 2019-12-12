«Вместо лечения начали заметать следы»: в Анапе отец добивается наказания для покалечивших его сына врачей

В Анапе отец ребёнка, пострадавшего из-за действий врачей, второй год добивается наказания для медиков. В 2018 году трёхмесячный Радомир Галимулин попал в больницу с дерматитом, а выписался с разрушенным тазобедренным суставом. Как показала судмедэкспертиза, врачи не проводили необходимой диагностики и слишком поздно выяснили, что у мальчика золотистый стафилококк. Кроме того, по данным следствия, ребёнку назначили неправильное лечение, которое усугубило последствия инфекции. Сейчас мальчику два года, ему предстоит не одна операция и курс реабилитации. Однако дело до сих пор не дошло до суда. Родители опасаются, что врачи не понесут наказания, поскольку через два месяца истечёт срок привлечения к ответственности по вменяемой им статье.

Житель Анапы Радик Галимулин второй год пытается привлечь к ответственности врачей детской городской больницы, покалечивших его ребёнка. В 2018 году его трёхмесячного сына госпитализировали в городскую детскую больницу Анапы с дерматитом, а выписали с разрушенным тазобедренным суставом. По словам Галимулина, причиной стала халатность медиков.

Как рассказал RT Галимулин, его сына Радомира доставили в соматическое отделение анапской детской больницы 16 января 2018 года. У мальчика появилась сыпь на коже. Участковый педиатр заподозрил атопический дерматит и отправил мальчика на госпитализацию. Родители Радомира утверждают, что в больнице его заразили золотистым стафилококком.

«При поступлении в стационар инфекции не было, анализы были чистые, — Галимулин показывает справки. — Мы подозреваем, что малышу занесли инфекцию уже в больнице, при установке катетера, потому что медсестра не меняла одноразовые перчатки. Из-за инфекции у нашего сына разрушился тазобедренный сустав и образовались множественные флегмоны (гнойные образования. — RT) в самом организме».

После двух недель в стационаре состояние мальчика не улучшилось, но, по словам родителей, врачи не предпринимали никаких мер для диагностики — никто не мог сказать родителям, чем именно болен ребёнок. По словам Галимулина, 29 января Наталья Хребина, проконсультировавшись с краевыми специалистами, назначила малышу курс мощного гормонального препарата преднизолона.

Впоследствии проведённая по требованию Радика Галимулина судмедэкспертиза установила, что врачи назначили неверное лечение — преднизолон не используют при дерматите, который подозревали у ребёнка.

Более того, выяснилось, что дозировка препарата была рассчитана неверно — эксперты утверждают, что разрешённая доза была превышена в пять раз. В итоге была подавлена иммунная система ребёнка, что способствовало прогрессированию гнойных процессов в его организме.

«Подделывали документы»

На следующий день после начала курса преднизолона Радомиру стало совсем плохо, температура поднялась до 39,1 и не снижалась, рассказывает отец. По его словам, в таком состоянии ребёнок провёл неделю, причём даже после анализа крови, показавшего острый воспалительный процесс, мальчику продолжали колоть огромные дозы препарата.

«Ребёнок начал странно подгибать ножки, но врач это игнорировала. Мы с женой были в полном ступоре, много раз спрашивали, не занесли ли сыну инфекцию во время установки катетера — ведь температура не спадала. Последнее вливание преднизолона моя жена запретила делать, мы уже понятия не имели, от чего лечат нашего ребёнка, и просили перевести нас в другую больницу», — вспоминает Радик.

© Фото из личного архива Галимулиных

Только после того, как ребёнок провёл неделю с высокой температурой, 5 февраля, врачи взяли анализ на инфекцию — и обнаружили золотистый стафилококк. Отец мальчика утверждает, что впоследствии дату анализа подделали, написав, что его провели только 6 февраля, была изменена и дата проведения врачебного консилиума, после которого ребёнка решено было перевести в краевую больницу — с 6 на 7 февраля.

«Самое страшное — что, уже понимая, что у ребенка инфекция, врач вместо того, чтобы нормально диагностировать и спасать его, начала заметать следы своих ошибок — подделывать документы и переносить даты анализов и консилиума поближе к дате перевода в краевую больницу. На тот момент у ребёнка уже были флегмоны в организме — мой сын буквально гнил заживо, а врачи ничего не делали. Если бы хоть один гнойник прорвался, его бы не спасли», — говорит Галимулин.

Операции и реабилитация

В краевую больницу Радомира доставили на скорой помощи только вечером 7 февраля. В приёмном отделении мальчика осмотрел медбрат и сразу сказал о проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Ребёнка перенаправили в отделение экстренной хирургии. В течение недели после перевода в краевую больницу мальчик перенёс четыре операции.

«Нам сделали рентген, на снимке было видно, как сильно деформирован сустав — его как будто мыши погрызли. Нашли и другие флегмоны — в забрюшинном пространстве», — рассказывает RT Галимулин.

Когда малыша перевезли обратно в Анапу после всех хирургических вмешательств, родители изучили все медицинские документы и поняли, что медики городской больницы допустили массу нарушений и нанесли огромный урон здоровью их сына.

По словам Галимулина, они с супругой пришли к доктору Хребиной и высказали ей претензии, попросив обеспечить ребёнку необходимую реабилитацию, но та якобы отказалась.

«Наверное, врач была на тот момент напугана, потому что уже поняла, что мы всё знаем и что наши претензии обоснованны. Сейчас Радомиру два года, и ему предстоит ещё не одна операция. Из-за повреждения сустава есть риск, что ребенок будет развиваться неправильно и станет инвалидом», — объясняет мужчина.

Экспертиза и уголовное дело

Галимулины добились, чтобы в отношении медиков анапской больницы завели уголовное дело, однако расследование затягивается, утверждает Радик. На проведение судебно-медицинской экспертизы, например, потребовался целый год, но эксперты подтвердили, что ребёнок пострадал из-за действий врачей.

По итогам проверки было обнаружено множество нарушений — более 20 пунктов, включая махинации с медицинскими документами. Но, по мнению авторов экспертизы, ребёнок заразился золотистым стафилококком ещё до госпитализации, поскольку при поступлении анализы уже показывали наличие воспалительного процесса — впрочем, проигнорированного врачами.

Дальнейшие осложнения, включая разрушение тазобедренного сустава и образование флегмон, возникли именно из-за врачебных ошибок: «недооценки тяжести состояния ребенка», «отсутствия необходимого лабораторного контроля», «отсутствия интерпретации результатов анализов и симптомов ребенка» и «превышения дозировок» преднизолона, который вообще нельзя было давать мальчику.

«Развитие у ребёнка параоссальной флегмоны и флегмоны забрюшинного пространства состоит в прямой причинно-следственной связи с нарушениями, допущенными медицинскими сотрудниками МБУЗ «ДКБ» Анапы и квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в тексте экспертизы, оказавшемся в распоряжении RT.

«Они уйдут от ответственности»

Хотя родители Радомира убеждены, что ребёнок был покалечен из-за халатности врачей, преступление квалифицировали по менее тяжкой ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Добиваясь расследования в отношении врачей, Галимулины обращались и в Следственный комитет, и в городской и краевой департаменты здравоохранения, но, по их словам, получали одни отписки. Пока ребёнок лежал в больнице, отец собирал подписи анапчан, чтобы отправить их президенту с просьбой улучшить уровень здравоохранения в городе.

«Я не находил себе места, собирал в Анапе подписи президенту. Наша с женой восьмилетняя дочь мне помогала, она тоже очень волновалась за братика. Нам удалось собрать шесть или семь тысяч подписей», — сообщил Галимулин.

Пока Галимулин обивает пороги чиновников, шансы наказать некомпетентных медиков тают. Срок привлечения виновных по ст. 118 УК РФ истекает уже в феврале 2020 года, а сдвигов в деле по-прежнему нет, констатирует Радик. Он также сетует, что не может добиться переквалификации статьи на «халатность» — по ней сроки привлечения виновных к ответственности больше.

«Я считаю, что врачи, покалечившие моего сына, могут уйти от ответственности, — признаётся Галимулин. — Статья не правомочная — по всем параметрам должна быть 293-я статья («Халатность»), поскольку в деле фигурирует и должностное лицо, имела место фальсификация документов и так далее. Но эти медики продолжат работать в детской больнице».

В свою очередь в УМВД по Краснодарскому краю отмечают, что ещё продолжаются следственные действия.

«В отношении заведующей детским соматическим отделением больницы города Анапы заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на окончание дознания и передачу дела в суд для рассмотрения по существу. Ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года», — сообщил начальник пресс-службы ГУМВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. В ведомстве уточнили, что не располагают информацией о дате начала судебного процесса.