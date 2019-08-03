Вместо Кристин - Кристалина: Евросоюз наконец выбрал преемницу для уходящей с поста главы МВФ Лагард

На освобождающееся кресло директора-распорядителя Международного валютного фонда изначально претендовали пятеро человек. На этот пост предлагались кандидатуры председателя Еврогруппы и экс-министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, главы Центробанка Финляндии Олли Рена, председателя Еврогруппы Мариу Сентену и министра экономики Испании Нади Кальвиньо.

Постепенно из "гонки" выбыли один за другим все кандидаты, остались Георгиева и Дейсселблум. Итоговая победа все же оказалась за первой, сообщает Reuters.

Прежняя глава МВФ объявила о своем уходе в конце июля. Кристин Лагард намерена занять пост уже в Европейском центральном банке. Хотя официально в отставку она уходит 12 сентября, по факту кресло директора-распорядителя она уже освободила.