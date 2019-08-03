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Вместо Кристин - Кристалина: Евросоюз наконец выбрал преемницу для уходящей с поста главы МВФ Лагард

03 августа 2019, 04:54  •  51 • В мире
Представители стран Евросоюза наконец сошлись во мнениях и выбрали преемницу для уходящей с поста главы МВФ Кристин Лагард. Интересно, что кандидат на это место имеет весьма похожее имя – ею оказалась Кристалина Георгиева.
На освобождающееся кресло директора-распорядителя Международного валютного фонда изначально претендовали пятеро человек. На этот пост предлагались кандидатуры председателя Еврогруппы и экс-министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, главы Центробанка Финляндии Олли Рена, председателя Еврогруппы Мариу Сентену и министра экономики Испании Нади Кальвиньо.
Постепенно из "гонки" выбыли один за другим все кандидаты, остались Георгиева и Дейсселблум. Итоговая победа все же оказалась за первой, сообщает Reuters.
Прежняя глава МВФ объявила о своем уходе в конце июля. Кристин Лагард намерена занять пост уже в Европейском центральном банке. Хотя официально в отставку она уходит 12 сентября, по факту кресло директора-распорядителя она уже освободила.

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