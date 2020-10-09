Вместо хлеба-соли - ракеты: "Прописавшихся" возле Крыма натовцев заперли в Одессе "Бастионами"

Фрегат британских ВМС HMS Dragon оказался запертым в одесском порту, после того как в его сторону полетели ракеты, запущенные береговым комплексом "Бастион". Натовское судно хотело в очередной раз подойти к берегам Крыма, однако быстро передумало.

Отметим, что российская сторона заранее предупреждала о проведении учебных стрельб в Чёрном море. Она также перекрыла Керченский пролив, чтобы никто даже не пытался подойти к Крыму. Эти меры назвали "линией обороны", сообщает Avia.pro.

Непосредственно ракетные стрельбы продолжатся до 10 октября включительно, а блокирование Керченского пролива продлится до 24 октября. Отметим, что в последний год натовские боевые корабли основательно "прописались" в Чёрном море. Конвенция Монтрё разрешает военным кораблям нечерноморских стран находиться в Чёрном море лишь ограниченное время. Из-за этого происходит постоянная ротация сил НАТО. Целью военного присутствия военный блок заявляет оказание военной поддержки Украине, участие в учениях и проведение патрулирования.