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Вместо извинений за осквернение памятника русскому маршалу власти Праги нахамили российским дипломатам - СМИ
23 августа 2019, 18:54 • 139 • В мире
В столице Чехии Праге неизвестные вандалы облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Однако власти города заявили, что за последнее время потратили сотни тысяч крон на его очистку, и предложили забрать монумент в посольство РФ.
Как сообщает News front, вандалы облили монумент красной краской и написали на нём: "Нет кровавому маршалу! Не забудем". Также на памятник нанесли числа "45, 56, 61, 68".
Осквернение произошло в ночь на 22 августа. Староста пражского административного района 6 Ондржей Коларж, на территории которого расположен памятник, заявил о нежелании заняться его восстановлением.
"На дворе август, и Конев вновь красный, как и каждый год. В последние несколько лет мы потратили сотни тысяч крон из бюджета 6 на его очистку, ремонт и восстановление", - пожаловался он. По его словам, он будет просить российских дипломатов, чтобы они забрали памятник в своё посольство.
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