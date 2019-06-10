Вместо извинений: Косово продолжает настаивать на уголовном деле против российского сотрудника ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Совет Безопасности организации должен взять под постоянный контроль ситуацию в Косово. Такое заявление он сделал на заседании СБ в понедельник в ходе обсуждения инцидента с сотрудником миссии ООН Михаилом Краснощековым.

"Оказались полностью посрамлены те, кто вопреки здравому смыслу и деградации ситуации на местах настаивает на сокращении времени, необходимого для обсуждения косовской тематики в Совете Безопасности ООН", - прокомментировал Полянский, отметив, что позиция Косово - вместо извинений продолжать настаивать на уголовное деле против Краснощекова - подтверждает, что власти непризнанной республики могут "окончательно уверовать в свою безнаказанность и вседозволенность".

В таком случае в регионе не исключено новое кровопролитное противостояние, считает Полянский, в котором никто в ООН не заинтересован.

Российский дипломат охарактеризовал высказывание косовских властей как "красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности".

28 мая полицейский спецназ Косово ROSU вошел в северные районы региона. В ходе задержаний сотрудник ООН Михаил Краснощеков получил травмы от действий силовиков.