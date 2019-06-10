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Вместо извинений: Косово продолжает настаивать на уголовном деле против российского сотрудника ООН
10 июня 2019, 23:39 • 37 • В мире
Россия ожидала услышать от властей Косово извинения за инцидент с российским сотрудником миссии ООН Михаилом Краснощековым. Однако власти непризнанной республики продолжают настаивать на уголовном деле.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Совет Безопасности организации должен взять под постоянный контроль ситуацию в Косово. Такое заявление он сделал на заседании СБ в понедельник в ходе обсуждения инцидента с сотрудником миссии ООН Михаилом Краснощековым.
"Оказались полностью посрамлены те, кто вопреки здравому смыслу и деградации ситуации на местах настаивает на сокращении времени, необходимого для обсуждения косовской тематики в Совете Безопасности ООН", - прокомментировал Полянский, отметив, что позиция Косово - вместо извинений продолжать настаивать на уголовное деле против Краснощекова - подтверждает, что власти непризнанной республики могут "окончательно уверовать в свою безнаказанность и вседозволенность".
В таком случае в регионе не исключено новое кровопролитное противостояние, считает Полянский, в котором никто в ООН не заинтересован.
Российский дипломат охарактеризовал высказывание косовских властей как "красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойных зала заседаний Совета Безопасности".
28 мая полицейский спецназ Косово ROSU вошел в северные районы региона. В ходе задержаний сотрудник ООН Михаил Краснощеков получил травмы от действий силовиков.
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