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Вместо итогов: Спецпрокурор США Мюллер ушёл в отставку после окончания расследования о "русском вмешательстве"

29 мая 2019, 22:24  •  46 • Политика
На среду было запланировано первое публичное выступление Роберта Мюллера. Ожидалось, что он расскажет об итогах своей работы, но вместо этого он объявил об отставке.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года занимался расследованием обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 году. В среду было запланировано его первое публичное выступление, на котором, как сообщала пресс-служба Министерства юстиции США, он должен был рассказать об итогах своей работы.
Вместо отчёта о результатах Мюллер заявил, что уходит в отставку. "Я самостоятельно принял решение. Никто не призывал меня этого делать", - цитирует его Reuters.
Агентство уточняет, что речь теперь уже бывшего спецпрокурора длилась всего 10 минут. После заявления на вопросы журналистов Мюллер отвечать не стал.
Ранее сообщалось, что в марте этого года команда Мюллера подготовила доклад и направила его генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру.

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