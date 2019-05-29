Вместо итогов: Спецпрокурор США Мюллер ушёл в отставку после окончания расследования о "русском вмешательстве"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года занимался расследованием обстоятельств вмешательства России в выборы президента в США в 2016 году. В среду было запланировано его первое публичное выступление, на котором, как сообщала пресс-служба Министерства юстиции США, он должен был рассказать об итогах своей работы.

Вместо отчёта о результатах Мюллер заявил, что уходит в отставку. "Я самостоятельно принял решение. Никто не призывал меня этого делать", - цитирует его Reuters.

Агентство уточняет, что речь теперь уже бывшего спецпрокурора длилась всего 10 минут. После заявления на вопросы журналистов Мюллер отвечать не стал.

Ранее сообщалось, что в марте этого года команда Мюллера подготовила доклад и направила его генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру.