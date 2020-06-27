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Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00 • 12 • Политика
Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии". Это, а также смертельное ДТП с Ефремовым прокомментировал музыкант и политик Сергей Шнуров. "Эти кровавые перформансы и есть то самое настоящее современное искусство, которого так все алкали", - считает он.
Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Министерства культуры к режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум, взыскав с них 129 миллионов рублей. Это, а также смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова прокомментировал лидер рок-группы "Ленинград" и политик Сергей Шнуров.
Он считает, что как бы это цинично ни звучало, но смертельное ДТП Ефремова и мошенничество Серебренникова - это высшие точки в творчестве обоих деятелей искусства. Потому что эти два происшествия разом объясняют все предыдущие работы Ефремова и Серебренникова, поясняет Шнуров.
В новом сетевом мире образы и жизни представителей искусства настолько переплелись между собой, что уже нереально отделить одно от другого. Это уже не "постмодерн", а какое-то новое направление "современного искусства", которому даже названия ещё не придумали, полагает лидер группы "Ленинград".
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