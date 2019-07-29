Вместо ИГИЛ Сирию теперь грабят американцы — Генштаб РФ

Американцы перехватили у ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) пальму первенства в деле грабежа Сирии, заявили в Генштабе ВС РФ и представили подробные схемы.

По словам генерал-полковника Сергея Рудского, американские структуры ведут добычу нефти на восточном берегу Ефрата под прикрытием 3,5 тысячи наёмников и американской авиации. Нефть контрабандой переправляется за границу.

Грабежу подвергаются месторождения "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенные на восточном берегу Евфрата. "Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - приводит слова Рудского РИА Новости.

Генерал отметил, что в последнее время на американских объектах резко возросло число наёмников. А операции прикрытия с участием авиации официально объясняются не бизнес-интересами Вашингтона, а борьбой с терроризмом.

В то же время, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, вылеты российской авиации в Сирии сокращены до минимума, необходимого для боевой подготовки и разведки, а упор делается на налаживание мирной жизни в стране.

"Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с ООН они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым. За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек", - отметил он.