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Вместо ИГИЛ Сирию теперь грабят американцы — Генштаб РФ

29 июля 2019, 14:24  •  83 • Политика
Американские структуры под прикрытием военных теперь занялись разграблением Сирии вместо террористов ИГИЛ, утверждают в Генштабе РФ. Российские военные вскрыли схемы незаконной продажи сирийской нефти.
Американцы перехватили у ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) пальму первенства в деле грабежа Сирии, заявили в Генштабе ВС РФ и представили подробные схемы.
По словам генерал-полковника Сергея Рудского, американские структуры ведут добычу нефти на восточном берегу Ефрата под прикрытием 3,5 тысячи наёмников и американской авиации. Нефть контрабандой переправляется за границу.
Грабежу подвергаются месторождения "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенные на восточном берегу Евфрата. "Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - приводит слова Рудского РИА Новости.
Генерал отметил, что в последнее время на американских объектах резко возросло число наёмников. А операции прикрытия с участием авиации официально объясняются не бизнес-интересами Вашингтона, а борьбой с терроризмом.
В то же время, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба, вылеты российской авиации в Сирии сокращены до минимума, необходимого для боевой подготовки и разведки, а упор делается на налаживание мирной жизни в стране.
"Для оказания помощи сирийскому народу и координации данной работы в России и Сирии созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с ООН они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым. За прошедший год в Сирию из Иордании и Ливана вернулись 329 тысяч 610 человек", - отметил он.

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