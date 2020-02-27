Вместо гражданской войны - "тихий олигарх": Жириновский объяснил, как будут разваливать Россию

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире "Русской мечты" обсудил с учредителем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым тему коррупции. Жириновский уверен, что во всех странах есть это явление, и практически каждый человек "продажен".

"Везде. Все продажны. Любой человек продажен. Вы испытайте его. Ты против коррупции? Иди сюда. Я тебе принесу сейчас домой пять миллионов рублей. Возьмёшь? У тебя плохая квартира, у тебя нет денег на еду, сын что-то просит, дочь. Он же возьмёт, понимаете. Из 100 человек 99 возьмут. В том числе здесь. Ходорковский хотел купить парламент. Кроме ЛДПР. Во все фракции всунул своих людей. Хотел, чтобы было большинство. И перейти к парламентской республике. Поэтому я всегда выступал за президентский режим", - пояснил Жириновский.

По его словам, договариваться с Ходорковским он не собирался, поскольку выступал против него. Именно по этой причине, подчеркнул лидер ЛДПР, во фракции его партии не было ни одного ставленника олигарха.

"Это же замалчивают. Спасибо ему, он подлец, но он сказал, что он внедрил людей во все фракции, кроме ЛДПР. И они таким образом хотели купить парламент. Я депутатам говорю иногда, и они не сопротивляются. Вот, допустим, парламентская республика. Вас 450, надо 226 голосов. Ходорковский заплатит вам, каждому, по пять миллионов, по 10 миллионов. Проголосуете за него? Да, они проголосуют. Всё. А хотите, по 20 миллионов дадут? А хотите, по 50? И дадут. Они же миллиардеры", - отметил депутат.

Жириновский заметил, что Ходорковского "посадили вовремя", а после других олигархов отодвинули от власти, и теперь они ведут себя "тихо".

"Они пытаются вложить деньги в нашу экономику. Детей лишают наследства. Потанин своим что-то хочет оставить, чуть-чуть, и всё. То есть мы сперва раздали всё. Теперь надо собирать. Надо собирать это всё. Но через гражданскую войну не получится. Потому что они все деньги бросят на наёмников. Все сбегут за границу, вооружат наёмников, на той же Украине, по всему миру, и эти банды начнут у нас гулять по всей стране. Надо делать тихо. Нам сегодня не хватает офицеров в органах правопорядка. Там тоже коррупция тотальная. Вот до чего довели. Деньгами они развратили всю страну", - отметил Жириновский.

Для того, чтобы изменить ситуацию, по его словам, надо выстраивать партийную политическую систему, которая уменьшит коррупцию.

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.