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Вместо гимна - русская, боевая: "Катюшу" на Олимпиаде одобрил глава Минспорта
17 января 2021, 04:45 • 47 • Политика
Глава Минспорта одобрил идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на Олимпиаде.
Министр спорта Олег Матыцин поддержал идею использовать песню "Катюша" вместо гимна России на Олимпийских играх. Ранее этот вариант предложили в Олимпийском комитете России (ОКР).
По итогам судебных тяжб в связи с "допинговым" скандалом, российским спортсменам запретили на следующих Олимпийских играх использовать символику и гимн России. В связи с этим в ОКР выступили с идеей использовать в качестве гимна всем известную песню "Катюша", которая является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.
- сказал министр в интервью ТАСС.
Напомним, что в 2021 году должна пройти летняя Олимпиада в Токио. А в 2022 году запланирована зимняя Олимпиада в Пекине.
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