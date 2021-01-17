Вместо гимна - русская, боевая: "Катюшу" на Олимпиаде одобрил глава Минспорта

Министр спорта Олег Матыцин поддержал идею использовать песню "Катюша" вместо гимна России на Олимпийских играх. Ранее этот вариант предложили в Олимпийском комитете России (ОКР).

По итогам судебных тяжб в связи с "допинговым" скандалом, российским спортсменам запретили на следующих Олимпийских играх использовать символику и гимн России. В связи с этим в ОКР выступили с идеей использовать в качестве гимна всем известную песню "Катюша", которая является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной,

- сказал министр в интервью ТАСС.

Напомним, что в 2021 году должна пройти летняя Олимпиада в Токио. А в 2022 году запланирована зимняя Олимпиада в Пекине.