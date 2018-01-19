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Вместо финнов генераторы в Крым доставили немцы

19 января 2018, 00:54  •  108 • В мире
На крымском заводе "Залив" получили генераторы, произведенные концерном MAN.
Вместо финских генераторов в Крым привезли оборудование немецкого производства. Как сообщают СМИ, дизельные генераторы необходимы керченской судоверфи "Залив" для строительства аварийно-спасательного судна.
Ранее финская компания Wartsila отказалась от поставок требуемого оборудования. В фирме объяснили, что санкции ЕС стали камнем преткновения для сотрудничества с Россией, которое выстраивалось на протяжении многих лет.
Место этого на завод в Крыму были доставлены генераторы MAN.
Как заявил журналистам представитель MAN Diesel & Turbo, компания не поставляла генераторы, поскольку это расходится с положениями о санкционном режиме ЕС.
"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", - заявил он. При этом в MAN допустили, что судоверфь могла использовать оборудование, произведенное для других судов.
Однако, подчеркнули в компании, "MAN не может это контролировать и знать об этом", передает РБК.

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