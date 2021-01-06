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Вместо Европы – на хутор. Потомкам казаков советуют есть сало и топить кизяками дома
06 января 2021, 16:40 • 83 • Украина
Украинские телевизионщики начали искать национальную Грету Тумберг. На ее роль идеально подошел 30-летний хуторянин, ставший героем сюжета на одном из общенациональных каналов.
Накануне Рождества телеканал олигарха Пинчука – СТБ – показал сюжет о потомке казаков. Им оказался некто Алексей Заяц. Он ходит только в вышиванке, ест борщ и сало, готовит в печи еду, живет в хате с соломенной крышей, похожей на этно-музей. А ко всему прочему поет в народном хоре.
«Украинские традиции его интересовали с детства, а теперь он решил жить по заветам предков: носить национальную одежду, растить вишневые сады возле хаты, заниматься бортничеством, говорить только на мове…», - рассказали авторы сюжета.
«От туалетной бумаги мобилки, электричества и прочего он тоже отказался?», - интересуются зрители.
При этом многие уверяют, что такие сюжеты толкают Украину в сторону средневекового хуторянства, что никак не совместимо с лозунгами про европейское будущее стандарты НАТО.
«Весь мир в будущее, а они в каменный век. Ещё серпом пусть урожай собирает!», - пишет Алиса Лесева.
«Всмотритесь в это интеллектуальное лицо и запомните: в Украине для того, чтобы стать героем сюжета теленовостей, вовсе не обязательно получать нобелевскую премию, изобретать лекарство от рака или строить космический корабль. Достаточно есть сало с борщем и ходить в вышиванке. Все - готов ум, честь и совесть нашей эпохи. При этом можно продолжать вытирать пятую точку лопухом, говорить на дичайшем суржике и выглядеть, как бухгалтерша жека, решившая за год до пенсии вдруг стать трансвеститом.
То, что сей персонаж за всю жизнь не прочитал ничего, кроме надписей на стенах туалета, не мешает ему глубокомысленно поучать с экрана, что «вот так и надо жить». Ну, скажи мне, общество, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Или, как у Германа Гессе в «Игре в бисер»: «Посмотри на обывателя, во имя блага которого вершится игра: в справедливом обществе он явит лицо одухотворенного искателя, в обществе хищном - лицо надменного хитреца, в обществе упадка - глупую образину неандертальца». Увы, но это так», - прокомментировал новости укрТВ блогер Дмитрий Саныч.
При этом большинство зрителей не сомневается, что очень скоро сторонник хуторских обрядов сделает карьеру в стиле казака Гаврилюка, став, как минимум, депутатом сельсовета, а там и до ВР – рукой подать.
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