Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией"....
Главная / Украина

Вместо Европы – на хутор. Потомкам казаков советуют есть сало и топить кизяками дома

06 января 2021, 16:40  •  83 • Украина


Украинские телевизионщики начали искать национальную Грету Тумберг. На ее роль идеально подошел 30-летний хуторянин, ставший героем сюжета на одном из общенациональных каналов.

Накануне Рождества телеканал олигарха Пинчука – СТБ – показал сюжет о потомке казаков. Им оказался некто Алексей Заяц. Он ходит только в вышиванке, ест борщ и сало, готовит в печи еду, живет в хате с соломенной крышей, похожей на этно-музей. А ко всему прочему поет в народном хоре.

«Украинские традиции его интересовали с детства, а теперь он решил жить по заветам предков: носить национальную одежду, растить вишневые сады возле хаты, заниматься бортничеством, говорить только на мове…», - рассказали авторы сюжета.

«От туалетной бумаги мобилки, электричества и прочего он тоже отказался?», - интересуются зрители.

При этом многие уверяют, что такие сюжеты толкают Украину в сторону средневекового хуторянства, что никак не совместимо с лозунгами про европейское будущее стандарты НАТО.

«Весь мир в будущее, а они в каменный век. Ещё серпом пусть урожай собирает!», - пишет Алиса Лесева.

«Всмотритесь в это интеллектуальное лицо и запомните: в Украине для того, чтобы стать героем сюжета теленовостей, вовсе не обязательно получать нобелевскую премию, изобретать лекарство от рака или строить космический корабль. Достаточно есть сало с борщем и ходить в вышиванке. Все - готов ум, честь и совесть нашей эпохи. При этом можно продолжать вытирать пятую точку лопухом, говорить на дичайшем суржике и выглядеть, как бухгалтерша жека, решившая за год до пенсии вдруг стать трансвеститом.

То, что сей персонаж за всю жизнь не прочитал ничего, кроме надписей на стенах туалета, не мешает ему глубокомысленно поучать с экрана, что «вот так и надо жить». Ну, скажи мне, общество, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Или, как у Германа Гессе в «Игре в бисер»: «Посмотри на обывателя, во имя блага которого вершится игра: в справедливом обществе он явит лицо одухотворенного искателя, в обществе хищном - лицо надменного хитреца, в обществе упадка - глупую образину неандертальца». Увы, но это так», - прокомментировал новости укрТВ блогер Дмитрий Саныч.

При этом большинство зрителей не сомневается, что очень скоро сторонник хуторских обрядов сделает карьеру в стиле казака Гаврилюка, став, как минимум, депутатом сельсовета, а там и до ВР – рукой подать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 21:25
«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем!»: Конфликт ветеранов АТО в кафе Чернигова
06 января 2021, 07:30
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
06 января 2021, 07:30
Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
06 января 2021, 08:25
Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
06 января 2021, 02:00
Будни украинской политики: неонацисты «кошмарят» депутата прямо в Раде
06 января 2021, 05:40
Месть за Бандеру: украинские нацисты готовят большую антисемитскую акцию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
31 декабря 2020, 19:30
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
02 января 2021, 19:10
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.