Вместо Европы – на хутор. Потомкам казаков советуют есть сало и топить кизяками дома

Украинские телевизионщики начали искать национальную Грету Тумберг. На ее роль идеально подошел 30-летний хуторянин, ставший героем сюжета на одном из общенациональных каналов.Накануне Рождества телеканал олигарха Пинчука – СТБ – показал сюжет о потомке казаков. Им оказался некто Алексей Заяц. Он ходит только в вышиванке, ест борщ и сало, готовит в печи еду, живет в хате с соломенной крышей, похожей на этно-музей. А ко всему прочему поет в народном хоре.«Украинские традиции его интересовали с детства, а теперь он решил жить по заветам предков: носить национальную одежду, растить вишневые сады возле хаты, заниматься бортничеством, говорить только на мове…», - рассказали авторы сюжета.«От туалетной бумаги мобилки, электричества и прочего он тоже отказался?», - интересуются зрители.При этом многие уверяют, что такие сюжеты толкают Украину в сторону средневекового хуторянства, что никак не совместимо с лозунгами про европейское будущее стандарты НАТО., - пишет Алиса Лесева., - прокомментировал новости укрТВ блогер Дмитрий Саныч.При этом большинство зрителей не сомневается, что очень скоро сторонник хуторских обрядов сделает карьеру в стиле казака Гаврилюка, став, как минимум, депутатом сельсовета, а там и до ВР – рукой подать.