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Вместо домов - щепки и рваные тряпки: жертвами смертоносного торнадо в Алабаме стали десятки людей - видео
04 марта 2019, 11:54 • 116 • В мире
В Сети тиражируют видео последствий смертоносного торнадо в штате Алабама в США, жертвами которого стали десятки людей. По последним данным, погибло не менее 22 человек. На кадрах видео, которые распространяются по соцсетям, видно, что вместо жилых домов остались одни щепки и рваные тряпки, а сотни деревьев поломаны и повалены.
Пока власти США готовят внедрить в Россию своего "Троянского коня", республиканцы "воюют" с демократами, штат Алабама накрыли сразу два огромных смертоносных торнадо, жертвами которых стали десятки людей. По последним данным, погибло не менее 22 человек, в том числе и дети.
Страшные кадры последствий торнадо публикуют местные жители и СМИ. На видео - вместо жилых домов остались одни щепки и рваные тряпки, а сотни деревьев поломаны и повалены.
В ряде СМИ сообщают, что погибших и пострадавших могло быть в разы меньше, но людей не предупредили заранее о надвигающемся торнадо и не сообщили об эвакуации.
Шериф округа Ли Джей Джонс полагает, что в ближайшее время количество жертв будет только расти. Поскольку пока, с наступлением ночи, спасатели вынуждены были приостановить свои работы.
Тем временем у себя в Twitter президент США Дональд Трамп с запозданием, но все же призвал жителей Алабамы к осторожности ради безопасности.
"Торнадо и штормы были поистине жестокими, - отметил глава Белого дома. - И их могло быть еще больше. Семьям и друзьям погибших, и раненым, храни вас всех Бог!"
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