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Вместо домов - щепки и рваные тряпки: жертвами смертоносного торнадо в Алабаме стали десятки людей - видео

04 марта 2019, 11:54  •  116 • В мире
В Сети тиражируют видео последствий смертоносного торнадо в штате Алабама в США, жертвами которого стали десятки людей. По последним данным, погибло не менее 22 человек. На кадрах видео, которые распространяются по соцсетям, видно, что вместо жилых домов остались одни щепки и рваные тряпки, а сотни деревьев поломаны и повалены.
Пока власти США готовят внедрить в Россию своего "Троянского коня", республиканцы "воюют" с демократами, штат Алабама накрыли сразу два огромных смертоносных торнадо, жертвами которых стали десятки людей. По последним данным, погибло не менее 22 человек, в том числе и дети.
Страшные кадры последствий торнадо публикуют местные жители и СМИ. На видео - вместо жилых домов остались одни щепки и рваные тряпки, а сотни деревьев поломаны и повалены.
В ряде СМИ сообщают, что погибших и пострадавших могло быть в разы меньше, но людей не предупредили заранее о надвигающемся торнадо и не сообщили об эвакуации.
Шериф округа Ли Джей Джонс полагает, что в ближайшее время количество жертв будет только расти. Поскольку пока, с наступлением ночи, спасатели вынуждены были приостановить свои работы.
Тем временем у себя в Twitter президент США Дональд Трамп с запозданием, но все же призвал жителей Алабамы к осторожности ради безопасности.
"Торнадо и штормы были поистине жестокими, - отметил глава Белого дома. - И их могло быть еще больше. Семьям и друзьям погибших, и раненым, храни вас всех Бог!"
To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019 г.
Breaking: Death toll from multiple tornadoes in Lee County, Alabama, rises to 22. pic.twitter.com/mc7kF346Vb
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 марта 2019 г.
Extensive damage in Beauregard, Alabama.

New video shows hundreds of trees snapped like twigs. (https://t.co/rxglsOaFYm) pic.twitter.com/kITxydHcI3
— WeatherNation (@WeatherNation) 4 марта 2019 г.
Parts of Eufaula, Alabama (Barbour County) are now unrecognizable after a strong tornado hit earlier today.

This includes the Northside Fire Station located next to the Municipal Airport... the insulation from that building is now tangled in the snapped trees. #ALwx pic.twitter.com/bwLEjx2zfV
— Amanda Curran (@WSFA_Amanda) 4 марта 2019 г.
Large tornado Sunday afternoon in Lee County, Alabama. Fatalities were reported. Video from @ScottPeakeWX pic.twitter.com/6pw8h6qXAt
— SevereStudios (@severestudios) 3 марта 2019 г.

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