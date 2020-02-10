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Вместо денег - расстрел, "пусть знают хохлы". Русский стрелок о роли украинских наёмников во второй чеченской войне
10 февраля 2020, 16:09 • 200 • Политика
Украинские наёмники ещё во времена второй чеченской войны отличались подлостью и глупостью. В Twitter опубликовано интервью с русским стрелком, который ещё в 2000 году рассказал о том, как подлых украинских наёмников расстреливали террористы. "Пусть знают хохлы", - говорит боец.
В Сети снова публикуют архивное интервью телеканала "Зеркало ТВ" со старшим стрелком, контрактником Федеральных войск России Кочегаровым. Боец уже в 2000 году, во время второй чеченской войны рассказал о том, что украинские боевики отправлялись воевать на стороне террористов. Их нанимали, обещая выплатить сначала одну часть вознаграждения, а затем вторую. Однако, после того как украинцы выполняли свое чёрное дело, террористы их попросту расстреливали.
Он также рассказал о том, что украинцы пользовались тем, что имеют славянскую внешность, одевались в форму русских, проникали на их территорию, а там подло нападали.
Однако и сами не выигрывали от своей подлости: террористы, которые их нанимали, просто расстреливали украинцев по завершении "договора".
"Кто нанимается... украинцы те же, вряд ли уходят домой живыми. Одних уже расстреливали так. Я хочу вот при всех сказать в кинокамеру, если покажут. Они заключили "договор" на полгода - 3 тысячи долларов мы тебе платим сразу, а 3 тысячи долларов после того. Контракт у них кончился, сдали оружие, мы вам завтра даем проводника, и завтра вы уходите домой, мол. Всё - уходят, а потом как баранов ставят их в стадо расстреливают. Это пусть знают хохлы", - предупредил русский стрелок о подлости террористов тех, кто решил пойти с ними на сделку.
Twitter/@solovev45
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