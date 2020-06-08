Вместо демократии - экспорт проблем: Захарова - о масштабах расизма в США

Об этом официальный представитель МИД России заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". Захарова напомнила о том, что пандемия, которая нанесла США огромный ущерб, "выявила ряд системных проблем" в западном мире в целом. Это касается и здравоохранения, и социально-культурной области. Показала пандемия и то, что в западных рядах отсутствует единство, несмотря на то, что об этом много говорилось.

Вторым, не менее серьёзным блоком проблем западного общества оказался расизм. В первую очередь, это касается США, считает Мария Захарова.

Там высветилось огромное количество проблем: начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск и так далее. Огромное количество проблем, - отметила она.

Сейчас уже американские власти не могут скрыть "масштаб бедствия". И всё это происходит в стране, которая на протяжении десятилетий пыталась "экспортировать свою демократию", навязывая её другим государствам, "устраивая локальные шумы" ради этого.

О каком экспорте американской модели хоть куда-нибудь на сегодняшний день может идти речь? Они приступили, мне кажется, к плану Б - это экспорт проблем, - резюмировала Мария Захарова.

Ранее журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в США, рассказал во время пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", о том, кто является организатором беспорядков в Штатах.

По его мнению, к этому причастны члены Демократической партии, которые всегда ратуют за национальные меньшинства, рассчитывая на их голоса на выборах.

Он добавил, что представители Демпартии при этом пытаются продвинуть тезисы о "русском следе" в американских беспорядках. В частности, звучат заявления маргинальных политиков о том, что якобы президент РФ Владимир Путин организовал "майдан" в Соединённых Штатах в ответ на майдан на Украине.