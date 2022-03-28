Вместо COVID-19 Всемирный голод-22: Новая ЗАПАДня

Мировые лидеры, руководители ведущих мировых организаций – все одновременно, как по команде, заговорили о грядущем глобальном голоде, который якобы будет следствием российской спецоперации на Украине. Россию назначат виноватой. Распространяемые прогнозы о всемирном голоде так же искусственны, как и сам грядущий голод, который обязательно случится, если его устроить. Он станет новым инструментом глобалистов для манипуляции людьми и подчинения населения планеты своей гегемонии.

Всем голодать!

Успешная реализация задач, поставленных руководством России в рамках военной спецоперации на Украине, сопровождается различными информационными всплесками, исходящими с территории коллективного Запада. Среди прочего выделяется отчётливая тенденция по подготовке сознания населения планеты к очередной беде – всемирному голоду. Сначала была пандемия COVID-19, в рукотворности которой уже никто не сомневается и которая явилась уникальным инструментом манипуляции и контроля за человеком и всей человеческой деятельностью путём использования передовых IT– технологий (через введение QR-кодов, в разных странах получивших разное название: "паспорта вакцинации", "зелёные паспорта").

Теперь, похоже, инструментом манипуляции станет реально подготавливаемый глобальной элитой мировой голод, который может сделать послушным любого, даже самого жёсткого нонконформиста. Внезапность, удивительное единодушие, вернее, единообразие, а также хронологически одновременное появление этих заявлений не оставляет никакого сомнения в том, что они оркеструются из единого центра – того самого, который в зависимости от контекста называют "вашингтонским обкомом", американским "глубинным государством", а некоторые – "мировым правительством". В любом случае – это глобалистская ультралиберальная элита (в лице транснациональных корпораций, международных банков, богатейших семей планеты), которая одержима идеей мирового господства во всех областях человеческой деятельности.

Хором, по команде! Пли!

В конце прошлой недели прозвучала целая серия заявлений, которые, казалось, были считаны с одной и той же партитуры. Тон задал сам президент Байден. Он сказал прессе, что из-за украинского кризиса возможна угроза дефицита продовольствия в мире. "Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну", – цитирует Байдена агентство ТАСС. Об этом же сообщила газета The Washington Post, мол, цены на продовольствие в США вырастут, несмотря на значительную степень независимости страны от поставок сельскохозяйственной продукции из России и с Украины. Какая связь между Россией и продовольствием для американцев – неясно. Но ясно, что они будут голодать.

Поддерживая своего патрона, в том же духе высказался г-н Зеленский, обращаясь к итальянскому парламенту. По его словам, Украина может столкнуться с проблемами при экспорте сельскохозяйственной продукции, поскольку не в состоянии приступить к посевной кампании, и поэтому, мол, будет нехватка продовольствия в ряде государств.

Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать. Кукуруза, растительное масло, пшеница и много-много других товаров, жизненно необходимых товаров, в том числе для ваших соседей по другую сторону моря. И цены уже растут, то есть несколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи напротив ваших берегов,

– сказал он, имея в виду Африку.

Бэк-вокал мировых организаций

Затем подтянулся генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который говорит по отмашке из Вашингтона. По его словам, военные действия на Украине вызвали рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители, а это, по его словам, грозит вызвать глобальный продовольственный кризис. "Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения. Это угрожает вылиться в глобальный голод", – сказал он.

Следом забеспокоилась генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Нам следует быть очень встревоженными. Влияние цен на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия – это две наиболее крупные позиции в потребительской корзине бедных людей по всему миру,

– сказала она, согласно агентству ТАСС. Отчего же голод? Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность тем, что в нынешнем году может быть сорвана посевная кампания на Украине, на которую приходится около половины всех объёмов пшеницы в резервах Всемирной продовольственной программы, которая распределяет зерно в страны, охваченные войной или столкнувшиеся с природными катаклизмами. "Если мы не подумаем над тем, как снизить влияние войны, то станем свидетелями ещё одной катастрофы – не только в текущем году, но и в следующем", – отметила гендиректор ВТО.

Тот же ТАСС приводит заявление представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моники Тотовой, которая полагает, что конфликт между Россией и Украиной, одними из крупнейших производителей и поставщиков пшеницы, может привести в 2022–2023 годах к увеличению числа голодающих на 8–13 млн человек, а также дальнейшему росту цен на продовольствие до 22%. При этом наиболее заметный рост числа голодающих произойдёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Африканском регионе к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

И ты, Брут? Пардон, Макрон…

Президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Байденом, Зеленским, ВТО и ФАО также предупредил об усилении нестабильности на мировом рынке зерна в течение ближайших полутора лет в связи с кризисом на Украине. Мировое сообщество, по его словам, стоит на пороге "беспрецедентного продовольственного кризиса", вызванного украинским конфликтом.

Россия и Украина являются весьма крупными поставщиками зерна, в частности, пшеницы, – сказал Макрон после встречи лидеров G7 в Брюсселе. – Последствия кризиса наступят немедленно и усугубятся в течение 12–18 месяцев.

Он напомнил, что 26 стран, расположенных главным образом в Африке и на Ближнем Востоке, более чем на 50% зависят от российского и украинского зерна. По словам Макрона, необходимо направить усилия на увеличение производства зерна как в странах ЕС, так и в других государствах для обеспечения их продовольственной независимости.

Ранее глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди заявил, что не исключает голода в странах Северной Африки из-за последствий конфликта на Украине. При этом он заверил, что сама Франция якобы меньше других государств столкнётся с проблемами, так как давно сделала ставку на продовольственную независимость. Хотя, похоже, он лишь пытался смягчить заявление президента, который сообщил о грядущих для Франции "тяжёлых временах" и о готовности властей помочь населению путём введения продуктовых чеков на продовольствие.

И не только Франция

Но не только Франция, но вся Европа на грани голода. Из-за резкого увеличения производственных расходов – роста цен на удобрения (значительная часть которых поступает из России), топливо и корма для скота – в Италии могут закрыться около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщила крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. Затраты аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции, в том числе молока, мяса, фруктов и овощей. На грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельхозпредприятий Италии, около 30% работают себе в убыток.

Германию ждёт то же самое. "Война России имеет драматические последствия для глобального снабжения продовольствием. Поэтому мы должны сейчас сделать всё, чтобы предотвратить катастрофу", – сказал немецкий канцлер Олаф Шольц по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе. "Правительство ФРГ действует в этом вопросе решительно и быстро: мы предоставляем 34 млн евро на борьбу с голодом", – сообщил он. По его словам, большая часть из этих средств поступит через Всемирную продовольственную программу.

Мы уже сейчас чувствуем последствия в области энергетики и снабжения продовольствием. Наша цель в энергоснабжении – позаботиться о том, чтобы снизить зависимость от России,

– сказал Шольц.

Какие выводы?

США и страны Евросоюза вполне осознают, что все трудности, связанные с нехваткой топлива и продовольствия, являются прямым следствием введённых Западом против России санкций. Эти санкции бьют не только по Европе, которая скоро будет замерзать и голодать, но и по странам Африки, которые вообще не имеют никакого отношения к конфликту на Украине и страдают исключительно от антироссийской политики коллективного Запада. На которую тоже повлиять не могут. Во многих странах Африки, которые импортируют пшеницу из России и с Украины, ожидают всплеска цен на пшеницу и продуктов из неё в случае сохранения западных санкций против России. Результатом станет усиление голода в Африке.

Эти санкции бьют не только по Европе, но и по странам Африки, которые вообще не имеют никакого отношения к конфликту на Украине и страдают исключительно от антироссийской политики коллективного Запада. Фото: JLwarehouse / Shutterstock.com

Выводы в целом очевидны и правильны. Обращает на себя внимание лишь то обстоятельство, что причиной объявленного всемирного голода является не засуха или какие-то другие природные катаклизмы, а рукотворные санкции коллективного Запада против России. Иными словами, голод, которым Запад пугает весь мир и который прогнозируется западными лидерами и подконтрольными Западу организациями, является рукотворным. Он может быть предотвращён отменой санкций против России. Он может быть "выключен" Западом либо "включён" им же, как электрический рубильник. Но этого, похоже, сделано не будет. Миллионы людей по всему миру, в том числе в Европе и США, глобалистская либеральная элита готова отдать на заклание исключительно ради того, чтобы реализовать антироссийские санкции. Но не только для этого.

Что с того?

Потребности человека в еде и питьевой воде являются базовыми. Голод для тех, кто его сознательно провоцирует, одновременно обладая возможностями его предотвратить, является уникальным инструментом контроля за поведением отдельного человека и человечества в целом. Как пандемия COVID-19 стала преступным социальным экспериментом в масштабах всего человечества, так и всемирный голод станет таким же преступным социальным экспериментом, направленным на превращение человечества в послушное стадо, готовое выполнить любую волю людей из "высшей касты", к которой себя относит глобалистская элита.

При этом виновником всемирного голода будет объявлена и уже объявляется Россия. И нам надо быть готовыми принять этот очередной циничный вызов Запада. Нас вдвойне будут обвинять, поскольку в России никакого голода или дефицита энергоресурсов, ничего такого, что поставило бы в критическое состояние жизнь людей, по понятным причинам не будет. Коллективный Запад, Соединённые Штаты и Европа будут тешиться своими бумажными деньгами, которых они нас пытаются лишить, но которые невозможно есть. У России, вероятно, в обозримом будущем будет мало "ихних" бумажных денег. Но зато у нас есть много еды (поскольку много посевных полей и пастбищ), много питьевой воды, энергии и других ресурсов, которые обнуляют все "санкции из ада" и позволят нам жить без всякой помощи извне.