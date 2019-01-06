Вместо 30 сребреников: Коротченко о шоколадном подарке Порошенко для патриарха Варфоломея

Глава ЦАМТО Игорь Коротченко прокомментировал "шоколадный подарок" для главы Константинопольского патриархата от президента Украины Петра Порошенко, сравнив его с 30 сребрениками.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января вручил последнему в подарок шоколад.

Как подчеркнул глава Константинопольского патриархата, украинский политик рассчитывал убедить всех в том, что он не передавал денег за томос об автокефалии для раскольничьей церкви. Ранее стало известно о том, что Порошенко отрицает факт подкупа предстоятеля Константинопольской Церкви и обвиняет Кремль в "фальсификациях".

На ситуацию отреагировал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Вместо 30 сребреников? Варфоломей сообщил, что вновь получил шоколад от Порошенко", - иронично написал он в Twitter.