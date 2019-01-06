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Вместо 30 сребреников: Коротченко о шоколадном подарке Порошенко для патриарха Варфоломея

06 января 2019, 17:39  •  91 • Политика
Глава ЦАМТО Игорь Коротченко прокомментировал "шоколадный подарок" для главы Константинопольского патриархата от президента Украины Петра Порошенко, сравнив его с 30 сребрениками.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января вручил последнему в подарок шоколад.
Как подчеркнул глава Константинопольского патриархата, украинский политик рассчитывал убедить всех в том, что он не передавал денег за томос об автокефалии для раскольничьей церкви. Ранее стало известно о том, что Порошенко отрицает факт подкупа предстоятеля Константинопольской Церкви и обвиняет Кремль в "фальсификациях".
На ситуацию отреагировал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Вместо 30 сребреников? Варфоломей сообщил, что вновь получил шоколад от Порошенко", - иронично написал он в Twitter.
Вместо 30 сребренников? Варфоломей сообщил, что вновь получил шоколад от Порошенко https://t.co/lAVYI4S0Q6
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 6 января 2019 г.

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