Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил&q...
Главная / Политика

Вместо 12 598 рублей заплатили 1398: В Мурманской области чиновники "ошиблись" с надбавками медикам

13 мая 2020, 20:55  •  218 • Политика
Мурманским медикам доплатили только за часы и минуты, проведённые с коронавирусными больными. Так, водитель скорой помощи, который отработал с больным 5,33 часа за четыре рабочих смены, получил надбавку всего в 1398 рублей, тогда как должен был получить 12 598 за четыре полных смены.
В Мурманской области медикам назначили доплаты только за то время, что они провели с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Местные чиновники назвали это "ошибкой" и пообещали сделать перерасчёт.
На то, что медикам Мурманской области недоплачивают полагающиеся им надбавки, заметили в федеральном Министерстве здравоохранения и ещё на минувшей неделе прислали мурманским чиновникам разъяснения по поводу того, как нужно платить медработникам. Так, водитель скорой помощи, который отработал с больным 5,33 часа за четыре рабочих смены, получил надбавку всего в 1398 рублей, тогда как должен был получить 12 598 за четыре полных смены.
Губернатор Андрей Чибис пообещал, что до 18 мая медработники получат все доплаты после перерасчёта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



218
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 20:55
"Он оскорбил своего деда": Экс-депутат Рады о "страшных заявлениях" Зеленского о Победе
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 20:55
Вместо 12 598 рублей заплатили 1398: В Мурманской области чиновники "ошиблись" с надбавками медикам
13 мая 2020, 20:55
Депутатов взять и отменить: Предложение Жириновского не реформа, а белиберда - эксперт
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России припомнили эпичный фейл
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России прип...
13 мая 2020, 22:55
Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мир...
13 мая 2020, 22:50
«С учётом современных реалий»: Госдума приняла закон о возможности проведения голосов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
07 мая 2020, 04:10
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.