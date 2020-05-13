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Вместо 12 598 рублей заплатили 1398: В Мурманской области чиновники "ошиблись" с надбавками медикам
13 мая 2020, 20:55 • 218 • Политика
Мурманским медикам доплатили только за часы и минуты, проведённые с коронавирусными больными. Так, водитель скорой помощи, который отработал с больным 5,33 часа за четыре рабочих смены, получил надбавку всего в 1398 рублей, тогда как должен был получить 12 598 за четыре полных смены.
В Мурманской области медикам назначили доплаты только за то время, что они провели с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Местные чиновники назвали это "ошибкой" и пообещали сделать перерасчёт.
На то, что медикам Мурманской области недоплачивают полагающиеся им надбавки, заметили в федеральном Министерстве здравоохранения и ещё на минувшей неделе прислали мурманским чиновникам разъяснения по поводу того, как нужно платить медработникам. Так, водитель скорой помощи, который отработал с больным 5,33 часа за четыре рабочих смены, получил надбавку всего в 1398 рублей, тогда как должен был получить 12 598 за четыре полных смены.
Губернатор Андрей Чибис пообещал, что до 18 мая медработники получат все доплаты после перерасчёта.
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