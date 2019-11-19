Вместить невмешательство: Совфед готовит конвенцию для ООН

Совет Федерации занялся разработкой международной конвенции ООН о невмешательстве в дела других стран. Как сообщил «Известиям» зампред комитета по международным делам Андрей Климов, инициатива будет рассмотрена уже 19 ноября временной комиссией с прямым включением представителей других государств. Эксперты считают предложение выигрышным для нашей страны, но указывают, что оно вряд ли будет поддержано Соединенными Штатами.

Правила поведения

Как пояснил Андрей Климов, с момента возникновения ООН в 1945 году было разработано много различных документов, в которых осуждалось вмешательство в суверенные дела государств-участников, но все они сводились к одной фразе: вмешательство недопустимо.

— В современных условиях требуются некие правила поведения государств, потому что, с одной стороны, вмешательство в ряде ситуаций неизбежно, оно было и будет происходить. А с другой — научно-технический прогресс берет свое: возникают новые способы вмешательств, о которых в конце XX века даже невозможно было догадаться, — рассказал Климов.

Подобных документов нет и в региональных организациях, например, ОБСЕ. Андрей Климов считает, что настало время юридическим языком описать допустимые рамки вмешательств таким образом, чтобы правила были понятны и приняты большинством государств.

— Разговоры на эту тему постоянно идут, в заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года есть один абзац на эту тему, в Парижской хартии мира тоже пара строчек. Но если вы сегодня посмотрите выступления политиков США и Европы, то слово «вмешательство» там будет встречаться чаше, чем «демократия» и «права человека», — отметил сенатор.

Андрей Климов обратил внимание на то, что страны, которые сегодня активно занимаются вмешательством, без доказательств изобличают действия других государств, а своим жертвам объясняют необходимость «строительства правового общества».

— Эти особенности в документе должны быть четко разъяснены. Принять его будет крайне сложно, потому что противники наведения порядка в этом вопросе очень влиятельные. Но с другой стороны, многим странам мира это надоело, — подчеркнул сенатор.

Прежде всего, речь идет о России, Китае, Индии, участниках АСЕАН и ряде стран Европы. Сенатор отметил, что должна быть проделана масштабная работа с участием международных, в том числе парламентских организаций. Комиссия Совета Федерации готова выступить в роли инициатора.

Ассамблея Межпарламентского союза в 2017 году приняла резолюцию «О роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Документ был инициирован Россией и обсуждался полтора года. Как отметили в комиссии Совета Федерации, он получился компромиссным, хотя главное там всё же осталось: призыв к парламентариям всего мира бороться с вмешательствами.

Без перемен с 1945 года

Принцип невмешательства отражен в уставе ООН, принятом в 1945 году, а также в декларации Генассамблеи организации от 1965 года. Она была внесена министром иностранных дел Советского Союза Андреем Громыко.

В сентябре 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 69-й сессии ГА ООН, предлагал принять новую декларацию и зафиксировать в ней непризнание государственных переворотов как метода смены власти.

Как пояснил «Известиям» экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, действующий документ не играет практически никакой роли, поскольку декларация в отличие от конвенции не является обязательной к исполнению для государств-участников.

— США никогда не шли на подписание документов, расширяющих принципы устава ООН. Это их позиция, она обосновывается тем, что всё нужное в уставе уже якобы есть. С большим трудом их влияние в 1960-х годах уравновешивала группа стран, в которую входили участники советского блока, Югославия, Египет, — отметил дипломат.

По мнению Сергея Орджоникидзе, сегодня для России выигрышно предложить конвенцию по невмешательству, хотя с учетом роста американского влияния принять ее будет непросто.

— Это будет сложный процесс, но я бы приветствовал такой подход, — сказал Сергей Орджоникидзе.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный считает, что вряд ли что-то может заставить США не вмешиваться во внутренние дела других стран.

— Россия тоже может это делать. Но вопрос в том, чтобы не было случаев грубого вмешательства, чтобы оно не происходило через правительство, выделяющее на эти цели специальное финансирование. А в последнее время именно такие действия приняли большой размах, поэтому постановка вопроса Советом Федерации оправданна. Попытаться внести конвенцию можно и нужно, — заявил «Известиям» эксперт.

По мнению Павла Подлесного, ООН сама дала право странам на гуманитарную интервенцию, но теперь его нужно пересматривать, так как под видом подобного рода помощи во многих случаях и происходит вмешательство.

Речь идет о гуманитарных миссиях в различных странах мира. Под видом вполне гуманных инициатив страны Запада часто продвигают свои политические интересы за рубежом.