Вместе с внесением изменений в Конституцию необходимо изменить и УК РФ • 92 • Аналитика

Обсуждение поправок в Конституции продолжается. Уже сегодня ясно, что мы не обойдемся косметическими изменениями основного закона. Мне кажется, что даже президент Владимир Путин не ожидал такой активности от россиян. Да и сами предложения уже касаются не только первоначально обозначенных вопросов, но и самой сути Конституции.



Я неоднократно писал о своих предложениях по поправкам. Но сегодня хочу коснуться другого вопроса. Вопроса, который так же назрел и требует решения. Это вопрос изменений в Уголовный кодекс РФ. Согласитесь, изменения в обществе происходят с такой быстротой, что законы устаревают или требуют поправок в достаточно короткий период.







Но принять такое решение лучше на всенародном референдуме. Так почему бы не объединить референдум по Конституции страны с референдумом по изменению УК РФ? Ужесточить или наоборот уменьшить наказание за какое-то конкретное преступление можно и указом президента России.



А, например, изменить возраст наступления уголовной ответственности за особо тяжкие или какие-либо другие преступления? Или ужесточить наказание за применение силы в отношении представителей власти? Или ужесточить наказание для «оборотней в погонах» и сотрудников, превышающих полномочия?



Если посмотреть указы президента России за последние годы, то заметно достаточно большое внимание именно к изменениям статей УК. Да и дискуссии о том, что необходимо делать с этим кодексом не утихают уже несколько лет. Причем мнения порой диаметрально противоположны. От ужесточения наказания по всем преступлениям, до почти полной отмены.



Интересно, что при этом обе стороны спора ссылаются на опыт зарубежных стран. Только вот, как обычно для наших дискуссий, умалчивают часть правды. Да, в некоторых странах наказание за преступление меньше. Однако, там не более серьезное преступление, за которое дают более длительный срок не поглощает наказание за более мелкое. Сроки плюсуются. Что приводит к астрономическим наказаниям в сотни лет тюрьмы.



Путин подписал указы об ужесточении наказаний для организованной преступности, за ДТП с пьяным водителем и прочие. А как быть с 13-14 летними убийцами, в том числе и разъезжающих на дорогих иномарках по улицам без какой-либо ответственности? Как быть с террористами такого же возраста? Как быть с педофилами-рецидивистами?



Периодически то в одном, то в другом регионе возникают ситуации, когда полиция вынуждена спасать преступников от самосуда. И понять граждан можно. Преступник, на совести которого несколько жизней ни в чем не повинных людей сядет. Но он потом вернется. В отличие от тех, кого он убил.



А учитывая статистику того же МВД, согласно которой до 70% ранее осужденных возвращаются к своим «профессиям», только на более высоком уровне, народ, получается, прав.



Значит вопрос для общенародного референдума об изменениях в УК РФ просто необходимо внести в бюллетень. Точнее, надо готовить сразу два бюллетеня. «О внесение изменений в Конституцию Российской Федерации» и «О внесении изменений в УК РФ». Конкретно и предметно этим вопросом вполне могла бы заняться рабочая группа, аналогичная той, которая прорабатывает вопрос изменений в Основной закон. Обсуждение поправок в Конституции продолжается. Уже сегодня ясно, что мы не обойдемся косметическими изменениями основного закона. Мне кажется, что даже президент Владимир Путин не ожидал такой активности от россиян. Да и сами предложения уже касаются не только первоначально обозначенных вопросов, но и самой сути Конституции.Я неоднократно писал о своих предложениях по поправкам. Но сегодня хочу коснуться другого вопроса. Вопроса, который так же назрел и требует решения. Это вопрос изменений в Уголовный кодекс РФ. Согласитесь, изменения в обществе происходят с такой быстротой, что законы устаревают или требуют поправок в достаточно короткий период.Но принять такое решение лучше на всенародном референдуме. Так почему бы не объединить референдум по Конституции страны с референдумом по изменению УК РФ? Ужесточить или наоборот уменьшить наказание за какое-то конкретное преступление можно и указом президента России.А, например, изменить возраст наступления уголовной ответственности за особо тяжкие или какие-либо другие преступления? Или ужесточить наказание за применение силы в отношении представителей власти? Или ужесточить наказание для «оборотней в погонах» и сотрудников, превышающих полномочия?Если посмотреть указы президента России за последние годы, то заметно достаточно большое внимание именно к изменениям статей УК. Да и дискуссии о том, что необходимо делать с этим кодексом не утихают уже несколько лет. Причем мнения порой диаметрально противоположны. От ужесточения наказания по всем преступлениям, до почти полной отмены.Интересно, что при этом обе стороны спора ссылаются на опыт зарубежных стран. Только вот, как обычно для наших дискуссий, умалчивают часть правды. Да, в некоторых странах наказание за преступление меньше. Однако, там не более серьезное преступление, за которое дают более длительный срок не поглощает наказание за более мелкое. Сроки плюсуются. Что приводит к астрономическим наказаниям в сотни лет тюрьмы.Путин подписал указы об ужесточении наказаний для организованной преступности, за ДТП с пьяным водителем и прочие. А как быть с 13-14 летними убийцами, в том числе и разъезжающих на дорогих иномарках по улицам без какой-либо ответственности? Как быть с террористами такого же возраста? Как быть с педофилами-рецидивистами?Периодически то в одном, то в другом регионе возникают ситуации, когда полиция вынуждена спасать преступников от самосуда. И понять граждан можно. Преступник, на совести которого несколько жизней ни в чем не повинных людей сядет. Но он потом вернется. В отличие от тех, кого он убил.А учитывая статистику того же МВД, согласно которой до 70% ранее осужденных возвращаются к своим «профессиям», только на более высоком уровне, народ, получается, прав.Значит вопрос для общенародного референдума об изменениях в УК РФ просто необходимо внести в бюллетень. Точнее, надо готовить сразу два бюллетеня. «О внесение изменений в Конституцию Российской Федерации» и «О внесении изменений в УК РФ». Конкретно и предметно этим вопросом вполне могла бы заняться рабочая группа, аналогичная той, которая прорабатывает вопрос изменений в Основной закон. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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